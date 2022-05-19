- 19 May 2022 - 12:57 G: 19 May 2022 - 12:59

Survivor Seda Kardeşini Sırtından Hançerledi! Perişan Olmuş; Gözyaşlarına Boğulmuştu… Ortalığı Karıştırdı, Twitter Yıkıldı! “Yazıklar Olsun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da krizler büyüyor. Seda – Sema arasında geçen tek bir konuşma Sema’nın sırtından bıçaklandığına dair yorumlara neden oldu. Gözyaşlarına boğulan kardeşine karşılık olarak, şok bir açıklamada bulunan Seda Ocak, “Yazıklar olsun” yorumlarını aldı. İşte Twitter’ı ayağa kaldıran o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Ödül oyununu kazanan takım Kırmızılar olmuştu. Eleme potasında bulunan; Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet arasından elenen isimse Seda Ocak olmuştu. Yüksek SMS’ler aldığını açıklayan Acun Ilıcalı, Seda Ocak’ın yarasına merhem olmaya çalışmıştı. Seda Ocak’ın kardeşinin hüngür hüngür ağlamasına karşılık olarak yapmış olduğu açıklama ise şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 May 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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