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19 May 2022 - 12:57

Survivor Seda Kardeşini Sırtından Hançerledi! Perişan Olmuş; Gözyaşlarına Boğulmuştu… Ortalığı Karıştırdı, Twitter Yıkıldı! “Yazıklar Olsun!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da krizler büyüyor. Seda – Sema arasında geçen tek bir konuşma Sema’nın sırtından bıçaklandığına dair yorumlara neden oldu. Gözyaşlarına boğulan kardeşine karşılık olarak, şok bir açıklamada bulunan Seda Ocak, “Yazıklar olsun” yorumlarını aldı. İşte Twitter’ı ayağa kaldıran o olay…