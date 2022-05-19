Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha! En Ucuz Sigara 40 Lirayı Aşıyor; Alkol Fiyatları Tavan Yaptı! İlk Açıklama Geldi; Arttıkça Artıyor! Kimse İçemeyecek…

Ramazan bayramının bitmesiyle birlikte yapılan sigara ve alkol zamları, tüketicisinin alım gücünü zorlaştırmıştı. ÖTV tutarının her 6 ayda bir ÜFE kadar artırıldığı biliniyor. Artışı beklenen sigara ve alkol ürünlerinin belli bir süre sonra alınmayacak kadar zamlanacağı ortaya çıktı. Sosyal medyada ise “Sigara ne kadar olacak?” sorgusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, en düşük sigara ne kadar olacak?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!