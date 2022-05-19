Sigara Fiyatlarına Bir Zam Daha! En Ucuz Sigara 40 Lirayı Aşıyor; Alkol Fiyatları Tavan Yaptı! İlk Açıklama Geldi; Arttıkça Artıyor! Kimse İçemeyecek…
Sigara ve alkol tüketicilerine kahreden haber geldi. 5 – 6 Mayıs tarihlerinde gelen sigara zamlarına bir yenisi daha yolda. En ucuz sigaranın artık 40 lirayı aşacağı ortaya çıkarken; alkol fiyatları da tavan seviyeye ulaşacak! İlk açıklama ekonomistler tarafından gelirken; milyonların tek keyfi olan sigaraya gelen zam oranı ise arttıkça artıyor. İşte beklenen zamlar…
Ramazan bayramının bitmesiyle birlikte yapılan sigara ve alkol zamları, tüketicisinin alım gücünü zorlaştırmıştı. ÖTV tutarının her 6 ayda bir ÜFE kadar artırıldığı biliniyor. Artışı beklenen sigara ve alkol ürünlerinin belli bir süre sonra alınmayacak kadar zamlanacağı ortaya çıktı. Sosyal medyada ise “Sigara ne kadar olacak?” sorgusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Peki, en düşük sigara ne kadar olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.