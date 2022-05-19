- 19 May 2022 - 13:20 G: 19 May 2022 - 13:27

Sigaraya Fiyatlarına Tam Tamına 6 TL Zam Geldi! Parliament, Marlboro, Camel Ve Winston İçicilere Kötü Haber! 19 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ Fiyatları… Cüzdanlar Yanacak!

Özellikle yeni yıl ile birlikte uygulanmaya başlanan sigara zammı sonrasında yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Yılbaşından bu yana toplamda 8 TL'ye ulaşan sigara zammı sonrası detaylar haberimizde...

Özellikle yeni yıl ile birlikte uygulanmaya başlanan sigara zammı sonrasında yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Yılbaşından bu yana toplamda 8 TL'ye ulaşan sigara zammı ile birlikte en düşük sigaranın fiyatı 24 TL'ye ulaştı. Sigara zammı geliyor mu? En düşük ve en yüksek sigara ne kadar oldu? İşte detaylar...

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19 May 2022 - 13:20 - Gündem

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