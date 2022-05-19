Sigaraya Fiyatlarına Tam Tamına 6 TL Zam Geldi! Parliament, Marlboro, Camel Ve Winston İçicilere Kötü Haber! 19 Mayıs 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ Fiyatları… Cüzdanlar Yanacak!
Özellikle yeni yıl ile birlikte uygulanmaya başlanan sigara zammı sonrasında yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Yılbaşından bu yana toplamda 8 TL'ye ulaşan sigara zammı sonrası detaylar haberimizde...
Özellikle yeni yıl ile birlikte uygulanmaya başlanan sigara zammı sonrasında yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Yılbaşından bu yana toplamda 8 TL'ye ulaşan sigara zammı ile birlikte en düşük sigaranın fiyatı 24 TL'ye ulaştı. Sigara zammı geliyor mu? En düşük ve en yüksek sigara ne kadar oldu? İşte detaylar...
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19 May 2022 - 13:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.