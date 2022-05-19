Hangi burçların gözleri güzel olur? İşte Mavi, Yeşil, Gri ve Safir Gözlere Sahip O Burçlar…
Burcunuzun hayatınızı derinden etkilediğini biliyor muydunuz? Burçlara göre bakışlar değişiyor. Gözleri en güzel olan ve renkli burçlar en çok balık ve yükselen balık burçlarından çıkıyor. İşte gözleri güzel olan burçlarla ilgili detaylar...
Burcunuzun hayatınızı derinden etkilediğini biliyor muydunuz? Burçlara göre bakışlar değişiyor. Gözleri en güzel olan ve renkli burçlar en çok balık ve yükselen balık burçlarından çıkıyor. Kişinin doğum haritası üzerinden yapılan inceleme ile burç özellikleri üzerinden baskın olan arketip belirlenebiliyor. Bu da belirli burç gruplarının istatistiklere göre sabit özellikler taşımasına neden oluyor.
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19 May 2022 - 13:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.