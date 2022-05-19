19 May 2022 - 13:33 Güncelleme: 19 May 2022 - 13:38
Aslı Bekiroğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Aslı Bekiroğlu sevgilisi kim, boy kilo kaç?
Geçtiğimiz günlerde kameralara sevgilisi ile birlikte yakalanan Aslı Bekiroğlu ilişkisine dair iddialara sonunda yanıt verdi. Oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. İşte Aslı Bekiroğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz günlerde kameralara sevgilisi ile birlikte yakalanan Aslı Bekiroğlu ilişkisine dair iddialara sonunda yanıt verdi. Oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Yayınlanan fotoğrafın ardından ilk kez konuşan oyuncunun sevgilisinin kim olduğu, nereli olduğu ve yaşı merak edilen soruları arasında yerini aldı.
19 May 2022 - 13:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.