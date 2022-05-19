- 19 May 2022 - 13:33 G: 19 May 2022 - 13:38

Aslı Bekiroğlu Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Aslı Bekiroğlu sevgilisi kim, boy kilo kaç?

Geçtiğimiz günlerde kameralara sevgilisi ile birlikte yakalanan Aslı Bekiroğlu ilişkisine dair iddialara sonunda yanıt verdi. Oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. İşte Aslı Bekiroğlu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Geçtiğimiz günlerde kameralara sevgilisi ile birlikte yakalanan Aslı Bekiroğlu ilişkisine dair iddialara sonunda yanıt verdi. Oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. Yayınlanan fotoğrafın ardından ilk kez konuşan oyuncunun sevgilisinin kim olduğu, nereli olduğu ve yaşı merak edilen soruları arasında yerini aldı.

 

19 May 2022 - 13:33 - Magazin

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