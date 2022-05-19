Asgari Ücretlilere Müjde! Kurban Bayramı İkramiyesi Kapıda! Cepleri Rahatlatacak İkramiye Ne Kadar Olacak?

Kurban Bayramının yaklaşması ile ülkemizde kendisini hissettirmeye başlayan bayram havası gündeme de yön vermeye başladı. Günden güne daha sık araştırılmaya ve bahsedilmeye başlanan kurban bayramı konularından bir yenisi ise asgari ücretliye verilecek olan bayram ikramiyesi oldu. Milyonları sevindiren haber herkes tarafından sevindirici bulunurken, verilecek ikramiyenin ne kadar olduğu ise büyük merak konusu oldu. Asgari ücretliye verilecek kurban bayramı ikramiyesi ise şu şekilde belirlendi;

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