Asgari Ücretlilere Müjde! Kurban Bayramı İkramiyesi Kapıda! Cepleri Rahatlatacak İkramiye Ne Kadar Olacak?
Asgari ücretli çalışanlara müjdeli haber! Kurban Bayramı öncesi asgari ücretli çalışanlar için süper ikramiye geliyor! Asgari ücretli çalışanlara erken bayram yaptıracak ikramiye ne kadar olacak?
Kurban Bayramının yaklaşması ile ülkemizde kendisini hissettirmeye başlayan bayram havası gündeme de yön vermeye başladı. Günden güne daha sık araştırılmaya ve bahsedilmeye başlanan kurban bayramı konularından bir yenisi ise asgari ücretliye verilecek olan bayram ikramiyesi oldu. Milyonları sevindiren haber herkes tarafından sevindirici bulunurken, verilecek ikramiyenin ne kadar olduğu ise büyük merak konusu oldu. Asgari ücretliye verilecek kurban bayramı ikramiyesi ise şu şekilde belirlendi;
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19 May 2022 - 13:33 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.