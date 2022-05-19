Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Kaan Yıldırım O Anları Görünce… “Kerem Bürsin’e Gün Yüzü!” Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in Kaan Yıldırım’la olan aşkı kısa sürdü! Başladığı gibi biten ikiliye; milyonlarca yorum arka arkaya geldi. Üç gün önce aşklarını ilan eden Hande Erçel ve Kaan Yıldırım çiftinin aşklarını bitmesiyle birlikte birçok kişi ise “Kerem Bürsin’e gün yüzü” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizilerinin sezon finalinde baş başa tatile çıkmışlardı. İkilinin Maldivler dönüşünde el ele görüntülenmesi ise aşk yaşadıklarını göstermişti. İkili uzun bir aşk yaşadıktan sonra ayrılma kararı almışlardı. Hande Erçel ise gerçek aşkı Kaan Yıldırım’da bulmuştu ama son durum ikilinin ayrıldığına dair iddialara neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.