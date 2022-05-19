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19 May 2022 - 13:49

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Kaan Yıldırım O Anları Görünce… “Kerem Bürsin’e Gün Yüzü!” Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in Kaan Yıldırım’la olan aşkı kısa sürdü! Başladığı gibi biten ikiliye; milyonlarca yorum arka arkaya geldi. Üç gün önce aşklarını ilan eden Hande Erçel ve Kaan Yıldırım çiftinin aşklarını bitmesiyle birlikte birçok kişi ise “Kerem Bürsin’e gün yüzü” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…