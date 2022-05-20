Survivor Barış Murat Yağcı Gönül Dağı Dizisine Geliyor! Taner’e Büyük Şoku Yaşatacak; Görüşmeler Tamamlandı! Gümbür Gümbür…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan ayrılan Barış Murat Yağcı’nın Gönül Dağı dizisine katılacağına dair yorumlar yapıldı. Taner’e hayatının şokunu yaşatacak olan Barış Murat Yağcı’nın Gönül Dağı dizisinin ekibiyle görüşmeleri iddialara göre tamamladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklikler kapıda! Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin diziden ayrılacağının ortaya çıkmasıyla birlikte Yağcı’nın da Gönül Dağı dizisine giriş yapacağı gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.