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20 May 2022 - 09:17

Survivor Barış Murat Yağcı Gönül Dağı Dizisine Geliyor! Taner’e Büyük Şoku Yaşatacak; Görüşmeler Tamamlandı! Gümbür Gümbür…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan ayrılan Barış Murat Yağcı’nın Gönül Dağı dizisine katılacağına dair yorumlar yapıldı. Taner’e hayatının şokunu yaşatacak olan Barış Murat Yağcı’nın Gönül Dağı dizisinin ekibiyle görüşmeleri iddialara göre tamamladı! İşte merak edilen tüm detaylar…