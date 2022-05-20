- 20 May 2022 - 09:17

Survivor Barış Murat Yağcı Gönül Dağı Dizisine Geliyor! Taner’e Büyük Şoku Yaşatacak; Görüşmeler Tamamlandı! Gümbür Gümbür…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan ayrılan Barış Murat Yağcı’nın Gönül Dağı dizisine katılacağına dair yorumlar yapıldı. Taner’e hayatının şokunu yaşatacak olan Barış Murat Yağcı’nın Gönül Dağı dizisinin ekibiyle görüşmeleri iddialara göre tamamladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinde büyük değişiklikler kapıda! Gülsim Ali İlhan’ın hayat verdiği Dilek karakterinin diziden ayrılacağının ortaya çıkmasıyla birlikte Yağcı’nın da Gönül Dağı dizisine giriş yapacağı gündeme bomba gibi düştü.

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20 May 2022 - 09:17 Ankara- Yaşam

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