Çağla Şikel Kırmızı Çizgiyi Aştı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın” Görenler Mest Oldu; Cesareti Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Neler Oluyor?
Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım için düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olan Met Gala’da 37 390 TL'lik bir sütyen giyen Hailey Baldwin’e yanıt ünlü manken Çağla Şıkel’den geldi. İşte detaylar...
Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatlerini üzerine çeken Çağla Şikel, kırmızı çizgiyi aşmasıyla gündem oldu. Ünlü mankenin geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte giydiği kıyafet çok konuşuldu. Hatırlanacağı üzere ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın eşi Hailey Baldwin, iç çamaşırı ile adından söz ettirmişti. New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım için düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olan Met Gala’da 37 390 TL'lik bir sütyen giyen Hailey Baldwin’e yanıt ünlü manken Çağla Şıkel’den geldi.
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19 May 2022 - 16:55 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.