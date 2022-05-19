Çağla Şikel Kırmızı Çizgiyi Aştı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın” Görenler Mest Oldu; Cesareti Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Neler Oluyor?

Son dönemde sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatlerini üzerine çeken Çağla Şikel, kırmızı çizgiyi aşmasıyla gündem oldu. Ünlü mankenin geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte giydiği kıyafet çok konuşuldu. Hatırlanacağı üzere ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın eşi Hailey Baldwin, iç çamaşırı ile adından söz ettirmişti. New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım için düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olan Met Gala’da 37 390 TL'lik bir sütyen giyen Hailey Baldwin’e yanıt ünlü manken Çağla Şıkel’den geldi.

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