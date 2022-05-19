Yasemin Özilhan Sinir Krizlerine Neden Oldu! Ev, Araba, Arsa Değerindeki Kıyafetleri İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Yok Artık!”

Son dönemde dikkat çeken çıkışları ve giyim tarzı ile gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Özellikle iş insanı İzzet Özilhan ile dünya evine girdikten sonra oyunculuk kariyerini bitiren ve lüks bir hayat sürmeye başlayan Yasemin Özilhan, yine sosyal medyanın gündemine düştü. Zaman zaman pahalı kıyafetleri ile zaman zaman da mutfakta yemek yaparken kullandığı pahalı gıda ürünleriyle gündeme gelen Yasemin Özilhan bu eleştirilere sert yanıt verdi.

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