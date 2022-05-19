Yasemin Özilhan Sinir Krizlerine Neden Oldu! Ev, Araba, Arsa Değerindeki Kıyafetleri İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Son dönemde dikkat çeken çıkışları ve giyim tarzı ile gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Özellikle iş insanı İzzet Özilhan ile dünya evine girdikten sonra oyunculuk kariyerini bitiren ve lüks bir hayat sürmeye başlayan Yasemin Özilhan ile ilgili merak son gelişmeler haberimizde...
Son dönemde dikkat çeken çıkışları ve giyim tarzı ile gündemden düşmeyen Yasemin Özilhan, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Özellikle iş insanı İzzet Özilhan ile dünya evine girdikten sonra oyunculuk kariyerini bitiren ve lüks bir hayat sürmeye başlayan Yasemin Özilhan, yine sosyal medyanın gündemine düştü. Zaman zaman pahalı kıyafetleri ile zaman zaman da mutfakta yemek yaparken kullandığı pahalı gıda ürünleriyle gündeme gelen Yasemin Özilhan bu eleştirilere sert yanıt verdi.
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19 May 2022 - 17:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.