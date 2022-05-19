Gülşen Transparan Kıyafetinden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… Çocuklara Gözleri, Kulakları Kapattırılıyor! “Yok Artık!”
Son dönemde sahnelerin en çok konuşulan ismi olan Gülşen, kıyafet tarzı ile gündemden düşmüyor. Sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmeyen ünlü şarkıcı, yine tüm dikkatleri üzerine çeken açıklamalarda bulundu. Sahnede birbirinden çekici ve transparan kıyafetler tercih eden Gülşen ile ilgili detaylar haberimizde...
Son dönemde sahnelerin en çok konuşulan ismi olan Gülşen, kıyafet tarzı ile gündemden düşmüyor. Sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmeyen ünlü şarkıcı, yine tüm dikkatleri üzerine çeken açıklamalarda bulundu. Sahnede birbirinden çekici ve transparan kıyafetler tercih eden Gülşen, hayranlarının büyük beğenisiyle karşılaşırken bazı kesimlerden de sert eleştiriler almıştı. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Gülşen, çok eleştiri toplayan sahne ve giyim tarzı ile ilgili güncel açıklamalarda bulundu.
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19 May 2022 - 17:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.