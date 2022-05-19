Gülşen Transparan Kıyafetinden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… Çocuklara Gözleri, Kulakları Kapattırılıyor! “Yok Artık!”

Son dönemde sahnelerin en çok konuşulan ismi olan Gülşen, kıyafet tarzı ile gündemden düşmüyor. Sosyal medya kullanıcılarının dilinden düşmeyen ünlü şarkıcı, yine tüm dikkatleri üzerine çeken açıklamalarda bulundu. Sahnede birbirinden çekici ve transparan kıyafetler tercih eden Gülşen, hayranlarının büyük beğenisiyle karşılaşırken bazı kesimlerden de sert eleştiriler almıştı. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Gülşen, çok eleştiri toplayan sahne ve giyim tarzı ile ilgili güncel açıklamalarda bulundu.

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