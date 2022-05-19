Survivor All Star’da Ödülü Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Dünyayı Tersine Döndürse Bile… Gerçekler Çat Çat Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Bir elemenin ve bir ödül oyununun oynandığı Survivor’da hayallerine veda eden isim Seda Ocak olmuştu. Ödül oyununu kazanan takımsa Kırmızı takım olmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise bir ödül oyunu daha oynanacaktı. Şimdi ise büyük bomba patlak verdi ve oyunu kazanan takım daha oyun ekranlara gelemden patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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