- 19 May 2022 - 16:57 G: 19 May 2022 - 17:15

Survivor All Star’da Ödülü Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Dünyayı Tersine Döndürse Bile… Gerçekler Çat Çat Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kazanan takım ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın dünyayı tersine çevirse bile ifşaların önüne geçemediği görülmeye başlandı. Gerçekler çat çat ortaya çıkarken; Survivor izleyicisi ise neye uğradığını şaşırdı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor’da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Bir elemenin ve bir ödül oyununun oynandığı Survivor’da hayallerine veda eden isim Seda Ocak olmuştu. Ödül oyununu kazanan takımsa Kırmızı takım olmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise bir ödül oyunu daha oynanacaktı. Şimdi ise büyük bomba patlak verdi ve oyunu kazanan takım daha oyun ekranlara gelemden patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 May 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gülşen Transparan Kıyafetinden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… Çocuklara Gözleri, Kulakları Kapattırılıyor! “Yok Artık!” mask
Gülşen Transparan Kıyafetinden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… Çocuklara Gözleri, Kulakları Kapattırılıyor! “Yok Artık!”
Yasemin Özilhan Sinir Krizlerine Neden Oldu! Ev, Araba, Arsa Değerindeki Kıyafetleri İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Yasemin Özilhan Sinir Krizlerine Neden Oldu! Ev, Araba, Arsa Değerindeki Kıyafetleri İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Çağla Şikel Kırmızı Çizgiyi Aştı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın” Görenler Mest Oldu; Cesareti Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Neler Oluyor? mask
Çağla Şikel Kırmızı Çizgiyi Aştı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın” Görenler Mest Oldu; Cesareti Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Neler Oluyor?
Emanet 384. Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Emanet 384. Bölüm Full İzle! 19 Mayıs 2022 Emanet Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor’dan Çekilen Aycan Yanaç Minicik Şortuyla Alev Alev Yaktı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… “Adanın En Güzeli” Acun Görse… mask
Survivor’dan Çekilen Aycan Yanaç Minicik Şortuyla Alev Alev Yaktı! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya… “Adanın En Güzeli” Acun Görse…
Survivor Barış Murat Yağcı Gönül Dağı Dizisinde! Taner’e Büyük Şoku Yaşatacak; Görüşmeler Tamamlandı! Gümbür Gümbür… mask
Survivor Barış Murat Yağcı Gönül Dağı Dizisinde! Taner’e Büyük Şoku Yaşatacak; Görüşmeler Tamamlandı! Gümbür Gümbür…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan İç Çamaşırsız Pozlar! Ayrılık Kararı Sonrasında Açıldı Saçıldı! Nefesler Kesiliyor; Alişan Bu Kadarına Dayanamayabilir… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan İç Çamaşırsız Pozlar! Ayrılık Kararı Sonrasında Açıldı Saçıldı! Nefesler Kesiliyor; Alişan Bu Kadarına Dayanamayabilir…
Survivor’da Yürekleri Paramparça Eden Diskalifiye! Ölüm Haberini Aldıktan Sonra Kimse Tutamadı; Dominik’i Salladı! Acil Durum Konseyi… mask
Survivor’da Yürekleri Paramparça Eden Diskalifiye! Ölüm Haberini Aldıktan Sonra Kimse Tutamadı; Dominik’i Salladı! Acil Durum Konseyi…
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Boşanma Sonrasındaki Hayatı Ortaya Çıktı! Türkan Tekmeyi Basacak; Rezil Rüsva Olacak! Kendi Öz Kızına… “İğrenç Adam!” mask
Üç Kız Kardeş’in Somer’i Boşanma Sonrasındaki Hayatı Ortaya Çıktı! Türkan Tekmeyi Basacak; Rezil Rüsva Olacak! Kendi Öz Kızına… “İğrenç Adam!”
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Kaan Yıldırım O Anları Görünce… “Kerem Bürsin’e Gün Yüzü!” Neler Oluyor? mask
Hande Erçel ve Kaan Yıldırım Aşkı Başladığı Gibi Bitti! Kaan Yıldırım O Anları Görünce… “Kerem Bürsin’e Gün Yüzü!” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gülşen Transparan Kıyafetinden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… Çocuklara Gözleri, Kulakları Kapattırılıyor! “Yok Artık!” mask
Gülşen Transparan Kıyafetinden Sonra Öyle Bir Şey Dedi Ki… Çocuklara Gözleri, Kulakları Kapattırılıyor! “Yok Artık!”
Yasemin Özilhan Sinir Krizlerine Neden Oldu! Ev, Araba, Arsa Değerindeki Kıyafetleri İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Yasemin Özilhan Sinir Krizlerine Neden Oldu! Ev, Araba, Arsa Değerindeki Kıyafetleri İçin Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki… “Yok Artık!”
Survivor All Star’da Ödülü Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Dünyayı Tersine Döndürse Bile… Gerçekler Çat Çat Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star’da Ödülü Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Dünyayı Tersine Döndürse Bile… Gerçekler Çat Çat Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Çağla Şikel Kırmızı Çizgiyi Aştı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın” Görenler Mest Oldu; Cesareti Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Neler Oluyor? mask
Çağla Şikel Kırmızı Çizgiyi Aştı! “İki Çocuk Annesi Kadınsın” Görenler Mest Oldu; Cesareti Akılları Başlardan Aldı Götürdü! Neler Oluyor?
EYT Kanunu Geliyor! Emeklilik Bekleyenler Yaşadı! Kimler Emekli Olabilecek? Kanun Ne Zaman Açıklanacak? Emeklilik Nasıl Hesaplanır? mask
EYT Kanunu Geliyor! Emeklilik Bekleyenler Yaşadı! Kimler Emekli Olabilecek? Kanun Ne Zaman Açıklanacak? Emeklilik Nasıl Hesaplanır?
Asgari Ücretlilere Müjde! Kurban Bayramı İkramiyesi Kapıda! Cepleri Rahatlatacak İkramiye Ne Kadar Olacak? mask
Asgari Ücretlilere Müjde! Kurban Bayramı İkramiyesi Kapıda! Cepleri Rahatlatacak İkramiye Ne Kadar Olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL