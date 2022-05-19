Survivor All Star’da Ödülü Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Dünyayı Tersine Döndürse Bile… Gerçekler Çat Çat Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da kazanan takım ortaya çıktı. Acun Ilıcalı’nın dünyayı tersine çevirse bile ifşaların önüne geçemediği görülmeye başlandı. Gerçekler çat çat ortaya çıkarken; Survivor izleyicisi ise neye uğradığını şaşırdı! Peki, bu akşam ekranlara gelecek olan Survivor’da ödül oyununu kazanan takım hangisi oldu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Bir elemenin ve bir ödül oyununun oynandığı Survivor’da hayallerine veda eden isim Seda Ocak olmuştu. Ödül oyununu kazanan takımsa Kırmızı takım olmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise bir ödül oyunu daha oynanacaktı. Şimdi ise büyük bomba patlak verdi ve oyunu kazanan takım daha oyun ekranlara gelemden patlak verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.