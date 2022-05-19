Survivor Berna’nın Değişimi “Tövbe Estağfur” Dedirtti! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olur! İç Çamaşırı Giymeden İncecik Askılı Elbisesiyle…

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor’ın en sevilen yarışmacılarından biri olan Berna Keklikler görenleri şaşkına çevirdi. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Berna Keklikler’in son hali sosyal medyada geniş yankı buldu. Survivor izleyicilerinin dikkatinden kaçmayan bu detay, Berna Keklikler’in hayranlarını adeta havalara uçurdu. Son dönemde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve Instagram paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren Survivor Berna Keklikler’in değişimi çok konuşuldu.

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