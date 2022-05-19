Survivor Berna’nın Değişimi “Tövbe Estağfur” Dedirtti! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Olur! İç Çamaşırı Giymeden İncecik Askılı Elbisesiyle…
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor’ın en sevilen yarışmacılarından biri olan Berna Keklikler görenleri şaşkına çevirdi. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Berna Keklikler’in son hali sosyal medyada geniş yankı buldu. İşte Berna Keklikler ile ilgili son detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor’ın en sevilen yarışmacılarından biri olan Berna Keklikler görenleri şaşkına çevirdi. Yarışmadaki halinden eser kalmayan Berna Keklikler’in son hali sosyal medyada geniş yankı buldu. Survivor izleyicilerinin dikkatinden kaçmayan bu detay, Berna Keklikler’in hayranlarını adeta havalara uçurdu. Son dönemde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve Instagram paylaşımları ile adından sık sık söz ettiren Survivor Berna Keklikler’in değişimi çok konuşuldu.
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19 May 2022 - 17:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.