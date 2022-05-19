- 19 May 2022 - 17:15 G: 19 May 2022 - 17:19

Hazar Ergüçlü Açıldıkça Açıldı! Şimdide Çamaşır Giymeden Paylaşım Yapınca; Twitter Alev Alev Yandı! Görenler Eriyip Bitiyor…

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyayı alev alev yakan bir paylaşımla gündeme gelen Hazar Ergüçlü’nün çamaşır giymeden yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü ile ilgili son detaylar haberimizde...

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyayı alev alev yakan bir paylaşımla gündeme gelen Hazar Ergüçlü’nün çamaşır giymeden yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü’nün paylaşımı aynı zamanda sosyal medyadaki sütyen tartışmalarını yeniden hareketlendirdi. Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar’ın Melis Sezen’in kıyafetine “Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” sözlerinin yarattığı tartışma tüm hızıyla sürüyor.

19 May 2022 - 17:15 - Magazin

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