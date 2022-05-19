Hazar Ergüçlü Açıldıkça Açıldı! Şimdide Çamaşır Giymeden Paylaşım Yapınca; Twitter Alev Alev Yandı! Görenler Eriyip Bitiyor…
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyayı alev alev yakan bir paylaşımla gündeme gelen Hazar Ergüçlü’nün çamaşır giymeden yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü ile ilgili son detaylar haberimizde...
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medyayı alev alev yakan bir paylaşımla gündeme gelen Hazar Ergüçlü’nün çamaşır giymeden yaptığı paylaşım dikkatleri üzerine çekti. Kısa sürede büyük beğeni toplayan Hazar Ergüçlü’nün paylaşımı aynı zamanda sosyal medyadaki sütyen tartışmalarını yeniden hareketlendirdi. Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar’ın Melis Sezen’in kıyafetine “Sütyen yok. Göğüs dekoltesi göbeğe kadar inmiş. Bu ahlaksızlığın daniskası değil midir?” sözlerinin yarattığı tartışma tüm hızıyla sürüyor.
19 May 2022 - 17:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.