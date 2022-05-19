Şeyma Subaşı’na Hayatının En Kötü Haberi Verildi! Buna Acun Bile Engel Olamayacak; Hastanelere Düşebilir! Neler Oluyor?

Sosyal medya denince akla ilk gelen ünlü isimlerden Şeyma Subaşı bugün hayatının en büyük şokuyla karşılaştı. Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şeyma Subaşı için kritik bir süreç başlıyor. Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı için üzücü haber geldi. Instagram dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı story paylaşımları yaparken artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

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