Şeyma Subaşı’na Hayatının En Kötü Haberi Verildi! Buna Acun Bile Engel Olamayacak; Hastanelere Düşebilir! Neler Oluyor?
Sosyal medya denince akla ilk gelen ünlü isimlerden Şeyma Subaşı bugün hayatının en büyük şokuyla karşılaştı. Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şeyma Subaşı için kritik bir süreç başlıyor. İşte Şeyma Subaşı ile ilgili son gelişmeler...
Sosyal medya denince akla ilk gelen ünlü isimlerden Şeyma Subaşı bugün hayatının en büyük şokuyla karşılaştı. Son dönemde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Şeyma Subaşı için kritik bir süreç başlıyor. Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı için üzücü haber geldi. Instagram dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı story paylaşımları yaparken artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
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19 May 2022 - 17:19 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.