- 19 May 2022 - 17:28 G: 19 May 2022 - 17:35

Yasak Elma’nın Yıldız’ı Mini Elbisesiyle Yaktı Yıktı! “Ayrılık Sana Yaramış!” Akılları Başlardan Aldı; Pozlarıyla Nefes Kesti!

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, mini elbisesiyle yaktı yıktı. Birçok hayranından “Ayrılık sana yaramış” yorumlarını alan Eda Ece, akılları başlardan aldı götürdü. Pozlarıyla nefesleri kesen başarılı oyuncu Eda Ece, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin ilk sezonundan beri yer alan Eda Ece, Yıldız karakteriyle milyonların kalbini hızlandırıyor. Birçok kişi tarafından Yıldız olarak hafızalara kazınan Eda Ece’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım şok etti.

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19 May 2022 - 17:28 Ankara- Yaşam

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