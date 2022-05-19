Yasak Elma’nın Yıldız’ı Mini Elbisesiyle Yaktı Yıktı! “Ayrılık Sana Yaramış!” Akılları Başlardan Aldı; Pozlarıyla Nefes Kesti!

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin ilk sezonundan beri yer alan Eda Ece, Yıldız karakteriyle milyonların kalbini hızlandırıyor. Birçok kişi tarafından Yıldız olarak hafızalara kazınan Eda Ece’nin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım şok etti.

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