İbrahim Tatlıses’in Kızının Nişanı Cehennem Alanına Döndü! Hayatının En Mutlu Gününde Başına Gelen Bela… “Allah Yardımcısı Olsun!”
İmparator İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in mutlu günü magazin basınında geniş yankı buldu. Ünlü ismin en mutlu gününde başına gelen talihsiz olaylar sosyal medyada yeni bir tartışma konusu yarattı. İbrahim Tatlıses’in hayranları tarafından da yakından takip edilen Dilan Çıtak Tatlıses’in nişanında istenmeyen olaylar yaşandı. İşte detaylar...
İmparator İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in mutlu günü magazin basınında geniş yankı buldu. Ünlü ismin en mutlu gününde başına gelen talihsiz olaylar sosyal medyada yeni bir tartışma konusu yarattı. İbrahim Tatlıses’in hayranları tarafından da yakından takip edilen Dilan Çıtak Tatlıses’in nişanında istenmeyen olaylar yaşandı. Dilan Çıtak Tatlıses ile uzun süredir aşk yaşayan meslektaşı Levent Dörter’in mutlu gününe kabus gibi çöken olay, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
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19 May 2022 - 17:46 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.