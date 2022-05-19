- 19 May 2022 - 17:46 G: 19 May 2022 - 17:51

İbrahim Tatlıses’in Kızının Nişanı Cehennem Alanına Döndü! Hayatının En Mutlu Gününde Başına Gelen Bela… “Allah Yardımcısı Olsun!”

İmparator İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in mutlu günü magazin basınında geniş yankı buldu. Ünlü ismin en mutlu gününde başına gelen talihsiz olaylar sosyal medyada yeni bir tartışma konusu yarattı. İbrahim Tatlıses’in hayranları tarafından da yakından takip edilen Dilan Çıtak Tatlıses’in nişanında istenmeyen olaylar yaşandı. İşte detaylar...

İmparator İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses’in mutlu günü magazin basınında geniş yankı buldu. Ünlü ismin en mutlu gününde başına gelen talihsiz olaylar sosyal medyada yeni bir tartışma konusu yarattı. İbrahim Tatlıses’in hayranları tarafından da yakından takip edilen Dilan Çıtak Tatlıses’in nişanında istenmeyen olaylar yaşandı. Dilan Çıtak Tatlıses ile uzun süredir aşk yaşayan meslektaşı Levent Dörter’in mutlu gününe kabus gibi çöken olay, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

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19 May 2022 - 17:46 - Magazin

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