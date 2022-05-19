- 19 May 2022 - 17:57 G: 19 May 2022 - 18:07

Teşkilat Dizisi Paramparça Oldu! “Bitirin Kurtulun Şu Diziyi!” İzleyiciler Soğudu, Nefret Etti! Artık Teker Teker Gidiyorlar! O İsim…

TRT 1 ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinde ayrılık rüzgarı dinmedi. Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sevilen yapımda bir ayrılık haberi daha gündem oldu. Sosyal medyada da adından sık sık söz ettiren Teşkilat dizisi ile ilgili son detaylar haberimizde...

TRT 1 ekranlarının en sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat dizisinde ayrılık rüzgarı dinmedi. Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan sevilen yapımda bir ayrılık haberi daha gündem oldu. Sosyal medyada da adından sık sık söz ettiren Teşkilat dizisinde oyuncu kadrosu sürekli değiştiği için bazı izleyicilerinden tepki çekmeye başladı. Teşkilat dizisi son dönemde ayrılıklar yüzünden paramparça olurken, izleyiciler dizideki oyuncu değişiminden dolayı yapımı takip etmekten yoruldu.

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19 May 2022 - 17:57 - Dizi Haberleri

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