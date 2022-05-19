19 May 2022 - 17:58 Güncelleme: 19 May 2022 - 18:08
Survivor Barış Murat Yağcı ve Acun Ilıcalı Mahkemelik Olacak! Her Şeyi İtiraf Etti; Dominik Adası Ayağa Kalktı! Meğer Perde Arkasında…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Barış Murat Yağcı ve Acun Ilıcalı’nın mahkemelik olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Her şeyi itiraf eden Yağcı, Dominik adasındaki yapım ekibini resmen ayağa kaldırdı! Perde arkasını aralayan Yağcı, şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen All Star’da eski sevgilisi ve eski sevgilisinin yeni sevgilisiyle yarışan ama yarışmanın başında sakatlık yaşadığı için performansı düşük olan Yağcı, sosyal medyayı salladı!
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
# survivor all starda neler oldu, survivor all star kavga, survivor all star, survivor all star ogeday, survivor acun ılıcalı, all star, Survivor, survivor all star izle, survivor all star gökhan, survivor all star 2022, survivor all star yarışması, survivor all star nisa, survivor all star evrim, survivor all star barış
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.