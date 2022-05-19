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19 May 2022 - 17:58

Survivor Barış Murat Yağcı ve Acun Ilıcalı Mahkemelik Olacak! Her Şeyi İtiraf Etti; Dominik Adası Ayağa Kalktı! Meğer Perde Arkasında…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Barış Murat Yağcı ve Acun Ilıcalı’nın mahkemelik olacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Her şeyi itiraf eden Yağcı, Dominik adasındaki yapım ekibini resmen ayağa kaldırdı! Perde arkasını aralayan Yağcı, şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…