- 19 May 2022 - 18:27 G: 19 May 2022 - 18:36

İbrahim Tatlıses Canlı Yayında Kahreden Haberi Duyurdu! Meğer İmparator… Yürekler Kan Ağladı; Milyonların Kalbinde Tahtı Var Ama…

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da Tatlıses, kahreden acı haberi duyurdu. Yürekleri kan ağlatan İbrahim Tatlıses hakkında ortaya çıkan bu gerçeği ise bilen sayısı çok az! Milyonların kalbinde taht kuran İmparator meğer…

Her hafta farklı bir konuk ağırlayarak ekranlara milyonları kilitleyen İbo Show, Muazzez Ersoy, Yücel Arzen, Coşkun Sabah, Hüseyin Tatlı, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut gibi isimlerle sezon finalini yaptı. Birbirinden değerli sanatçılarla kapanışı yapan Tatlıses, İbo Show’dan milyonlara kahreden haberi verdi. Yürekleri sızım sızım sızlatan bir gerçekle milyonları karşı karşıya bırakan Tatlıses’e ise başsağlığı dilekleri iletildi.

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19 May 2022 - 18:27 Ankara- Yaşam

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