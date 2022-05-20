İbrahim Tatlıses İbo Show’da Kahreden Haberi Duyurdu! Meğer İmparator… Yürekler Kan Ağladı; Milyonların Kalbinde Tahtı Var Ama…
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show’da Tatlıses, kahreden acı haberi duyurdu. Yürekleri kan ağlatan İbrahim Tatlıses hakkında ortaya çıkan bu gerçeği ise bilen sayısı çok az! Milyonların kalbinde taht kuran İmparator meğer…
Her hafta farklı bir konuk ağırlayarak ekranlara milyonları kilitleyen İbo Show, Muazzez Ersoy, Yücel Arzen, Coşkun Sabah, Hüseyin Tatlı, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut gibi isimlerle sezon finalini yaptı. Birbirinden değerli sanatçılarla kapanışı yapan Tatlıses, İbo Show’dan milyonlara kahreden haberi verdi. Yürekleri sızım sızım sızlatan bir gerçekle milyonları karşı karşıya bırakan Tatlıses’e ise başsağlığı dilekleri iletildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.