İbrahim Tatlıses İbo Show’da Kahreden Haberi Duyurdu! Meğer İmparator… Yürekler Kan Ağladı; Milyonların Kalbinde Tahtı Var Ama…

Her hafta farklı bir konuk ağırlayarak ekranlara milyonları kilitleyen İbo Show, Muazzez Ersoy, Yücel Arzen, Coşkun Sabah, Hüseyin Tatlı, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut gibi isimlerle sezon finalini yaptı. Birbirinden değerli sanatçılarla kapanışı yapan Tatlıses, İbo Show’dan milyonlara kahreden haberi verdi. Yürekleri sızım sızım sızlatan bir gerçekle milyonları karşı karşıya bırakan Tatlıses’e ise başsağlığı dilekleri iletildi.

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