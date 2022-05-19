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19 May 2022 - 18:52

Hande Erçel’in Kardeşi Survivor Yarışmasında! Acun İmzaları Attırdı; Tv8 Ekranları Sallanacak; Yıkılacak! Hande Erçel Bile Devrede…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel, milyonları büyük bir şok içerisinde bıraktı! Survivor yarışmasının yeni sezonunda bulunacağı konuşulan Gamze Erçel’e Acun Ilıcalı resmen imzaları attırdı. Tv8 ekranlarını yıkacak olan gelişmenin içerisinde Hande Erçel’in bile bulunduğu gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…