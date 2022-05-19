Hande Erçel’in Kardeşi Survivor Yarışmasında! Acun İmzaları Attırdı; Tv8 Ekranları Sallanacak; Yıkılacak! Hande Erçel Bile Devrede…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in kardeşi Gamze Erçel, milyonları büyük bir şok içerisinde bıraktı! Survivor yarışmasının yeni sezonunda bulunacağı konuşulan Gamze Erçel’e Acun Ilıcalı resmen imzaları attırdı. Tv8 ekranlarını yıkacak olan gelişmenin içerisinde Hande Erçel’in bile bulunduğu gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Bir elenmenin yaşandığı Survivor’da hayallerine veda eden isim Seda Ocak olmuştu. Yeni sezon için çalışmalara başlayan Acun Ilıcalı, Hande Erçel’in kardeşiyle anlaşmaları salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.