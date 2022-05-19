- 19 May 2022 - 19:25 G: 19 May 2022 - 19:38

Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Yargı Dağıttı; İndirimi Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Un, Deterjan… Yok Yok! Resmen Bedavaya Satılıyor!

Son zamanlarda gelen zamlar bir restte Tarım Kredi Market’ten geldi. Tavuk, Ayçiçek yağı, kırmızı et, un ve deterjan gibi birçok temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem indirimler yapan Tarım Kredi Market, tüm marketlere yargı dağıttı. Resmen bedavaya satan Tarım Kredi Market, şok üzerine şok yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte zamlar kaçınılmaz bir hale gelmişti. Artış yaşayan ürünler ise vatandaşın beline yük bindirmişti. Fatura ve ev kirasına zor para yetiştiren vatandaşlar market alışverişlerinden tasarruf etmek zorunda kalıyorlardı. Boğazlarından kesmek zorunda kalan vatandaşın yanında olduğunu duyuran Tarım Kredi Market, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 May 2022 - 19:25 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Kırmızı Et Fiyatı Diplerde; 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 142 Lira! Ürünlerin Çoğu Etiket Yarısı… mask
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Kırmızı Et Fiyatı Diplerde; 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 142 Lira! Ürünlerin Çoğu Etiket Yarısı…
Migros ve A101 Ayçiçek Yağlarında Fiyatlar Dipleri Gördü! Savaş Başladı; Etiketleri Görenlerin Nevri Dönüyor! Kimse Gözlerine İnanamıyor… mask
Migros ve A101 Ayçiçek Yağlarında Fiyatlar Dipleri Gördü! Savaş Başladı; Etiketleri Görenlerin Nevri Dönüyor! Kimse Gözlerine İnanamıyor…
Vatan Bilgisayar’dan Muhteşem Ötesi Kampanya! Galaxy A52 128 GB 6399 TL, Galaxy A23 128 GB 4699 TL, Notebook 4999 TL! Telefon, Bilgisayar, Televizyon Yarı Fiyatına Düştü! mask
Vatan Bilgisayar’dan Muhteşem Ötesi Kampanya! Galaxy A52 128 GB 6399 TL, Galaxy A23 128 GB 4699 TL, Notebook 4999 TL! Telefon, Bilgisayar, Televizyon Yarı Fiyatına Düştü!
Tarım Kredi Market Ucuzlukta BİM, Şok, Migros ve A101'i Resti Çekti! Et, Süt, Tavuk, Ayçiçek Yağ Fiyatını Görenler İnanamayacak! Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor! mask
Tarım Kredi Market Ucuzlukta BİM, Şok, Migros ve A101'i Resti Çekti! Et, Süt, Tavuk, Ayçiçek Yağ Fiyatını Görenler İnanamayacak! Vatandaş Gerçekten Bayram Ediyor!
A101 Market Zamlara İnat İndirim Yaptı! Tüm Ürünlerde, Resmen Yarı Fiyatına Satışlar Başladı! 100 Liraya Torba Torba Alışveriş… mask
A101 Market Zamlara İnat İndirim Yaptı! Tüm Ürünlerde, Resmen Yarı Fiyatına Satışlar Başladı! 100 Liraya Torba Torba Alışveriş…
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatına “Raflarda Son Ürünler!” mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatına “Raflarda Son Ürünler!”
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız! mask
Tarım Kredi Markette Çılgın Perşembe İndirimi! Kuşbaşı Et, Sıvıyağ, Pirinç, Deterjan… Hapsi 4 TL, 13 TL, 22 TL, 39 TL... Market Market Gezmeyin, Arasanız da Bulamazsınız!
Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş! mask
Tarım Kredi Market İndirim Bombasını Patlattı! İndirimli Fiyatlar Şok Etti! Ayçiçek Yağı, Un, Bakliyat Fiyatları Düştü! Yetişen Alıyor; Raflar Bomboş!
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın… mask
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Fırlattı! Fiyatları Görenler “Yok Artık” Dedirtti! Ayçiçek Yağı, Salça, Un, Pirinç;, Çay, Şeker, Peçete Neredeyse Yarı Fiyatı… Koşun, Yetişi, Alın…
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi... mask
Migros'tan Büyük Ramazan İndirimi! Migros, A101, Şok Market Bakakaldı, İndirimleri Tek Tek Açıklandı! Kuyruklar Var, Stoklar Tükendi! Bedava Gibi...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hande Erçel’in Kardeşi Survivor Yarışmasında! Acun İmzaları Attırdı; Tv8 Ekranları Sallanacak; Yıkılacak! Hande Erçel Bile Devrede… mask
Hande Erçel’in Kardeşi Survivor Yarışmasında! Acun İmzaları Attırdı; Tv8 Ekranları Sallanacak; Yıkılacak! Hande Erçel Bile Devrede…
İbrahim Tatlıses Canlı Yayında Kahreden Haberi Duyurdu! Meğer İmparator… Yürekler Kan Ağladı; Milyonların Kalbinde Tahtı Var Ama… mask
İbrahim Tatlıses Canlı Yayında Kahreden Haberi Duyurdu! Meğer İmparator… Yürekler Kan Ağladı; Milyonların Kalbinde Tahtı Var Ama…
Survivor Barış Murat Yağcı ve Acun Ilıcalı Mahkemelik Olacak! Her Şeyi İtiraf Etti; Dominik Adası Ayağa Kalktı! Meğer Perde Arkasında… mask
Survivor Barış Murat Yağcı ve Acun Ilıcalı Mahkemelik Olacak! Her Şeyi İtiraf Etti; Dominik Adası Ayağa Kalktı! Meğer Perde Arkasında…
Teşkilat Dizisi Paramparça Oldu! “Bitirin Kurtulun Şu Diziyi!” İzleyiciler Soğudu, Nefret Etti! Artık Teker Teker Gidiyorlar! O İsim… mask
Teşkilat Dizisi Paramparça Oldu! “Bitirin Kurtulun Şu Diziyi!” İzleyiciler Soğudu, Nefret Etti! Artık Teker Teker Gidiyorlar! O İsim…
İbrahim Tatlıses’in Kızının Nişanı Cehennem Alanına Döndü! Hayatının En Mutlu Gününde Başına Gelen Bela… “Allah Yardımcısı Olsun!” mask
İbrahim Tatlıses’in Kızının Nişanı Cehennem Alanına Döndü! Hayatının En Mutlu Gününde Başına Gelen Bela… “Allah Yardımcısı Olsun!”
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Mini Elbisesiyle Yaktı Yıktı! “Ayrılık Sana Yaramış!” Akılları Başlardan Aldı; Pozlarıyla Nefes Kesti! mask
Yasak Elma’nın Yıldız’ı Mini Elbisesiyle Yaktı Yıktı! “Ayrılık Sana Yaramış!” Akılları Başlardan Aldı; Pozlarıyla Nefes Kesti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL