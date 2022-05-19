Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Yargı Dağıttı; İndirimi Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Un, Deterjan… Yok Yok! Resmen Bedavaya Satılıyor!
Son zamanlarda gelen zamlar bir restte Tarım Kredi Market’ten geldi. Tavuk, Ayçiçek yağı, kırmızı et, un ve deterjan gibi birçok temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem indirimler yapan Tarım Kredi Market, tüm marketlere yargı dağıttı. Resmen bedavaya satan Tarım Kredi Market, şok üzerine şok yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Açıklanan enflasyon oranlarıyla birlikte zamlar kaçınılmaz bir hale gelmişti. Artış yaşayan ürünler ise vatandaşın beline yük bindirmişti. Fatura ve ev kirasına zor para yetiştiren vatandaşlar market alışverişlerinden tasarruf etmek zorunda kalıyorlardı. Boğazlarından kesmek zorunda kalan vatandaşın yanında olduğunu duyuran Tarım Kredi Market, dikkatleri üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.