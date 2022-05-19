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19 May 2022 - 19:25

Tarım Kredi Market Tüm Marketlere Yargı Dağıttı; İndirimi Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Kırmızı Et, Un, Deterjan… Yok Yok! Resmen Bedavaya Satılıyor!

Son zamanlarda gelen zamlar bir restte Tarım Kredi Market’ten geldi. Tavuk, Ayçiçek yağı, kırmızı et, un ve deterjan gibi birçok temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem indirimler yapan Tarım Kredi Market, tüm marketlere yargı dağıttı. Resmen bedavaya satan Tarım Kredi Market, şok üzerine şok yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…