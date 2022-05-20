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20 May 2022 - 09:28

Survivor Ogeday ve Adem Birbirine Girdi! Yerden Yere Vurdu; 83 Milyona Rezil Rüsva Etti! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Oldu! Ortalık Çok Fena…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday ve Adem Kılıççı adeta birbirine girdi. Ogeday Girişken, sözleriyle gündeme bomba gibi düşerken; birçok kişiyse bu durumu yerden yere vurmak ve 83 milyona rezil etmek olarak yorumladı. İşte merak edilen tüm detaylar…