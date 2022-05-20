- 20 May 2022 - 09:28 G: 20 May 2022 - 09:29

Survivor Ogeday ve Adem Birbirine Girdi! Yerden Yere Vurdu; 83 Milyona Rezil Rüsva Etti! Acun Ilıcalı Bile Mosmor Oldu! Ortalık Çok Fena…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Ogeday ve Adem Kılıççı adeta birbirine girdi. Ogeday Girişken, sözleriyle gündeme bomba gibi düşerken; birçok kişiyse bu durumu yerden yere vurmak ve 83 milyona rezil etmek olarak yorumladı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mini oyunun oynandığı Survivor yarışmasında oyunu kazanan takımda Kırmızılar olmuştu. Ogeday ve Adem arasındaki tartışma ise Ogeday Girişken’in sözleriyle farklı bir boyut kazandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 May 2022 - 09:28 Ankara- Yaşam

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