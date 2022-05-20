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20 May 2022 - 09:57

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Bebek Krizi Patlak Verdi; Aynı Anda Hem Cana, Hem Nalan… Sosyal Medya Sallanıyor! Bu Kez Bitti…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerine biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat resmen ayvayı yedi! Bebek krizi büyük bir patlak verirken; aynı anda hem Cana’nın hem de Nalan’ın hamile kalması büyük bir şok içerisinde bıraktı. İşte sosyal medyayı sallayan o olay!