- 20 May 2022 - 09:57 G: 20 May 2022 - 10:12

Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Bebek Krizi Patlak Verdi; Aynı Anda Hem Cana, Hem Nalan… Sosyal Medya Sallanıyor! Bu Kez Bitti…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerine biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat resmen ayvayı yedi! Bebek krizi büyük bir patlak verirken; aynı anda hem Cana’nın hem de Nalan’ın hamile kalması büyük bir şok içerisinde bıraktı. İşte sosyal medyayı sallayan o olay!

Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Camdaki Kız dizisinde sezon finaline az bir zaman kala Nalan ve Sedat arasındaki ipler iyice gerildi. Cana’nın hamile olmasının yanı sıra şimdi de Nalan hamile olması şok içerisinde bıraktı. İşte Sedat’ın kesin olarak ayvayı yediği anlar…

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20 May 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

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