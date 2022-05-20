Camdaki Kız Dizisinde Sedat Ayvayı Yedi! Bebek Krizi Patlak Verdi; Aynı Anda Hem Cana, Hem Nalan… Sosyal Medya Sallanıyor! Bu Kez Bitti…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerine biri olan Camdaki Kız dizisinde Sedat resmen ayvayı yedi! Bebek krizi büyük bir patlak verirken; aynı anda hem Cana’nın hem de Nalan’ın hamile kalması büyük bir şok içerisinde bıraktı. İşte sosyal medyayı sallayan o olay!
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Perşembe akşamlarının yıldız dizisi haline gelen Camdaki Kız dizisinde sezon finaline az bir zaman kala Nalan ve Sedat arasındaki ipler iyice gerildi. Cana’nın hamile olmasının yanı sıra şimdi de Nalan hamile olması şok içerisinde bıraktı. İşte Sedat’ın kesin olarak ayvayı yediği anlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.