ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 20 Mayıs 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 20 Mayıs 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Başkent Ankara’da bakım – onarım çalışmaları dahilinde devam etmekte olan su kesintileri, Ankara’nın çeşitli bölgelerinde belli saat aralıklarında görülmeye devam ediyor. ASKİ’nin resmi sitesinden de duyurduğu su kesintileri hangi bölgelerde ne zamana kadar devam edecek? Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara’da su kesintileri ve detaylı bilgiler…
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20 May 2022 - 10:12 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.