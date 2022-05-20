- 20 May 2022 - 10:12 G: 20 May 2022 - 10:35

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 20 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 20 Mayıs 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 20 Mayıs 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’da bakım – onarım çalışmaları dahilinde devam etmekte olan su kesintileri, Ankara’nın çeşitli bölgelerinde belli saat aralıklarında görülmeye devam ediyor. ASKİ’nin resmi sitesinden de duyurduğu su kesintileri hangi bölgelerde ne zamana kadar devam edecek? Ankara’da sular ne zaman gelecek? İşte Ankara’da su kesintileri ve detaylı bilgiler…

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20 May 2022 - 10:12 - Yaşam

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