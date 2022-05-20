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20 May 2022 - 10:26

Gönül Dağı Meryem’i Açıldı Saçıldı! Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! “Rıfat Görmesin!”

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dekolteli pozlarıyla akılları başlardan aldı. Kasığına kadar açılan minisiyle görenlerin eriyip bitmesine neden olan güzel oyuncuya hayranları ise “Rıfat görmesin! Yeniden aşık olur” yorumlarını yaptılar. Gündemi sallayan bu durum şok üzerine şok yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…