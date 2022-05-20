Gönül Dağı Meryem’i Açıldı Saçıldı! Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! “Rıfat Görmesin!”
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, dekolteli pozlarıyla akılları başlardan aldı. Kasığına kadar açılan minisiyle görenlerin eriyip bitmesine neden olan güzel oyuncuya hayranları ise “Rıfat görmesin! Yeniden aşık olur” yorumlarını yaptılar. Gündemi sallayan bu durum şok üzerine şok yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Cumartesi günlerine damgasını vuran Gönül Dağı dizisinde Meryem karakteriyle büyük kitlelere hitap etmeyi başaran Sevilay Gültekin, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.