Çeyrek Altın Aldı Başını Gidiyor! Düğün, Nişan Yapacaklara Kara Haber! Son Fiyatları Görenler Evlenmekten Vazgeçiyor!
Dolar ve Euro’nun yükselişi altını da etkiledi! Çeyrek altın alacaklar kara kara düşünüyor. Düğünden nişandan vazgeçirten fiyatlar tüm altın alacakları şok etti!
Borsadaki kur dalgalanmalarından ani şekilde etkilenen altın piyasası altın sahiplerini sevindirirken, altın alacak olanları çok üzdü. Yaz sezonunun iyiden iyiye yaklaşması ile birlikte 2022 yazında evlenecek veya nişanlanacak olan çiftler de altın piyasasını sıkı şekilde takip etmeye başladı. Dolar ve Euro kurlarının yükselmesi ile yükselen, düşmesi ile de fiyatı aşağı inen altın, son günlerdeki kur yükselişlerine kayıtsız kalmadı ve yükselişe geçti. Alıcılarına kara kara düşündüren altın fiyatları ise şu şekilde;
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20 May 2022 - 10:59 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.