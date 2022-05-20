Çeyrek Altın Aldı Başını Gidiyor! Düğün, Nişan Yapacaklara Kara Haber! Son Fiyatları Görenler Evlenmekten Vazgeçiyor!

Borsadaki kur dalgalanmalarından ani şekilde etkilenen altın piyasası altın sahiplerini sevindirirken, altın alacak olanları çok üzdü. Yaz sezonunun iyiden iyiye yaklaşması ile birlikte 2022 yazında evlenecek veya nişanlanacak olan çiftler de altın piyasasını sıkı şekilde takip etmeye başladı. Dolar ve Euro kurlarının yükselmesi ile yükselen, düşmesi ile de fiyatı aşağı inen altın, son günlerdeki kur yükselişlerine kayıtsız kalmadı ve yükselişe geçti. Alıcılarına kara kara düşündüren altın fiyatları ise şu şekilde;

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