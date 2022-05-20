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20 May 2022 - 12:50

Yeni EDHO Dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’a Büyük Transfer! Merve Dizdar İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü! Oktay Kaynarca Bile Şaşkın…

İlk kez 8 Eylül 2015 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi içerisinde başrolde yer alan Oktay Kaynarca yeni bir dizi ile gündeme geldi. Oktay Kaynarca sonrası gündeme düşen Merve Dizdar haberi ise deprem etkisi yarattı. İşte Ben Bu Cihana Sığmam dizisi ile ilgili son detaylar...