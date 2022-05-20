Yeni EDHO Dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’a Büyük Transfer! Merve Dizdar İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü! Oktay Kaynarca Bile Şaşkın…
İlk kez 8 Eylül 2015 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi içerisinde başrolde yer alan Oktay Kaynarca yeni bir dizi ile gündeme geldi. Oktay Kaynarca sonrası gündeme düşen Merve Dizdar haberi ise deprem etkisi yarattı. İşte Ben Bu Cihana Sığmam dizisi ile ilgili son detaylar...
İlk kez 8 Eylül 2015 tarihinde ATV ekranlarında yayınlanmaya başlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi içerisinde başrolde yer alan Oktay Kaynarca yeni bir dizi ile gündeme geldi. Yaklaşık 6 sezon boyunca ekranlarda görülmeye devam eden dizi 2021 yılı içerisinde final yaptı. Final yapan dizinin baş karakteri Oktay Kaynarca yeni bir yapım ile anlaştı. Başrolünü oynayacağı dizide sürpriz bir isimde yer alacak.
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20 May 2022 - 12:50 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.