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20 May 2022 - 12:57

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Demir Yaman Kararı Çıktı! Züleyha’nın Kocasını Evire Çevire… “Sonunda Geliyor!” ATV’den Şok Hamle…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan Demir Yaman için şok karar çıkı. Züleyha’nın kocası Hakan Gümüşoğlu’nu evire çevire döveceği ve hışını çıkaracağına dair yorumlar alan Demir Yaman karakteri, milyonlara “Sonunda geliyor” dedirtti. İşte ATV’den beklenmeyen şok hamle…