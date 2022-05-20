- 20 May 2022 - 12:57 G: 20 May 2022 - 13:15

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Demir Yaman Kararı Çıktı! Züleyha’nın Kocasını Evire Çevire… “Sonunda Geliyor!” ATV’den Şok Hamle…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’dan Demir Yaman için şok karar çıkı. Züleyha’nın kocası Hakan Gümüşoğlu’nu evire çevire döveceği ve hışını çıkaracağına dair yorumlar alan Demir Yaman karakteri, milyonlara “Sonunda geliyor” dedirtti. İşte ATV’den beklenmeyen şok hamle…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi bir devrin sonuna geliyor. Başarılı dizinin final bölümüne ramak kala Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış için karar çıktı!

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20 May 2022 - 12:57 Ankara- Yaşam

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