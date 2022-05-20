Şeyma Subaşı’dan Çamaşırsız, Bikinisiz Paylaşım! “Acun Sen Allah’ın Sevdiği Kulusun!” Ateşli Yorumlar Arka Arkaya! Alelade Sardığı Havlu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, yine kırmızı çizgiyi aştı! Bikini ya da iç çamaşırı giymeden paylaşım yapan Şeyma Subaşı, milyonları ayağa kaldırdı! Birçok kişiyse Acun Ilıcalı’ya göndermede bulunarak; “Acun sen Allah’ın sevdiği kulusun! Kurtulmuşsun” yorumlarında bulundular. Hayranları ise ateş emojileri atarak milyonların nefesini kesti. Alelade bir havlu sararak paylaşım yapan Şeyma Subaşı, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla olan evliliğiyle ve ilişkisiyle adını magazin dünyasına yazdıran Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’yla olaylı bir şekilde boşanmıştı. Acun Ilıcalı’dan sonra adı birçok kişiyle anılan Şeyma Subaşı, en son Mısırlı iş insanı Meedo’yla anılmıştı. Meedo’yla nişan yapan Şeyma Subaşı, milyonların ağzını açık bırakmıştı. Ayrılık sonrasında cesur pozlar veren Şeyma Subaşı, bir bakanı bir daha baktıran bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.