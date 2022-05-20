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20 May 2022 - 13:55

Şeyma Subaşı’dan Çamaşırsız, Bikinisiz Paylaşım! “Acun Sen Allah’ın Sevdiği Kulusun!” Ateşli Yorumlar Arka Arkaya! Alelade Sardığı Havlu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, yine kırmızı çizgiyi aştı! Bikini ya da iç çamaşırı giymeden paylaşım yapan Şeyma Subaşı, milyonları ayağa kaldırdı! Birçok kişiyse Acun Ilıcalı’ya göndermede bulunarak; “Acun sen Allah’ın sevdiği kulusun! Kurtulmuşsun” yorumlarında bulundular. Hayranları ise ateş emojileri atarak milyonların nefesini kesti. Alelade bir havlu sararak paylaşım yapan Şeyma Subaşı, şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…