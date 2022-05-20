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20 May 2022 - 14:26

Survivor Hikmet’in Defterini Acun Ilıcalı Çöpe Attı! “Siyah Tişörtlerine Kurban Acun Abim!” Son Dakika Golü; Sadece 3 Kişi Üzülecek!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet Tuğsuz’un defteri resmen Acun Ilıcalı tarafından çöpe atıldı. Bunun üzerine bir sosyal medya kullanıcısı ise “Siyah tişörtlerine kurban Acun abim” yorumunda bulunarak çok mutlu olduğunu gösterdi. Son dakika gölü gelirken; diskalifiye edilmesine sadece 3 kişinin üzüleceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…