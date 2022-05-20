Survivor Hikmet’in Defterini Acun Ilıcalı Çöpe Attı! “Siyah Tişörtlerine Kurban Acun Abim!” Son Dakika Golü; Sadece 3 Kişi Üzülecek!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Hikmet Tuğsuz’un defteri resmen Acun Ilıcalı tarafından çöpe atıldı. Bunun üzerine bir sosyal medya kullanıcısı ise “Siyah tişörtlerine kurban Acun abim” yorumunda bulunarak çok mutlu olduğunu gösterdi. Son dakika gölü gelirken; diskalifiye edilmesine sadece 3 kişinin üzüleceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mini bir ödül oyununun oynandığı Survivor’da Anlat Bakalım ve Bil Bakalım’da ekranlara gelmişti. Keyifli anların yaşandığı Survivor yarışmasında adını bir kez daha duyuran Hikmet Tuğsuz’un iddialara göre diskalifiye kararı resmen verildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.