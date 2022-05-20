Kardeşlerim Dizisinin Asiye Ve Doruk’u Nikahlarını Kıydılar! Düğün Hazırlıkları Başladı; Gelinlikler, Damatlıklar Seçiliyor! “Bu Kadarı da Pes!”
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de şok bir olay yaşandı! Asiye ve Doruk’un evleneceği ortaya çıkarken; gelinlik ve damatlığın seçilmeye başladı! Milyonları ekranlara kilitleyen Kardeşlerim dizisinin sezon finaline ramak kala Asiye ve Doruk’tan gelen ani kararsa sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisinin son bölümü Cumartesi akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir heyecanla geçen Kardeşlerim dizisinin sezon finaline ramak kala öyle bir gelişme yaşandı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.