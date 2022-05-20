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20 May 2022 - 14:55

Kardeşlerim Dizisinin Asiye Ve Doruk’u Nikahlarını Kıydılar! Düğün Hazırlıkları Başladı; Gelinlikler, Damatlıklar Seçiliyor! “Bu Kadarı da Pes!”

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de şok bir olay yaşandı! Asiye ve Doruk’un evleneceği ortaya çıkarken; gelinlik ve damatlığın seçilmeye başladı! Milyonları ekranlara kilitleyen Kardeşlerim dizisinin sezon finaline ramak kala Asiye ve Doruk’tan gelen ani kararsa sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…