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20 May 2022 - 15:21

Sadakatsiz Dizisinde Cinnet Geçirten Ateşli Sahneler! Evli, Çocuklu… “Yazıklar Olsun, Midemiz Bulandı!” Final Olmasa Bile…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de milyonların cinnet geçirmesine neden olan ateşli sahneler tepkileri topladı. Evli ve çocuklu kadının yapmış olduklarına seyirciler tepkilerini dile getirerek; “Yazıklar olsun, midemiz bulandı” açıklamasında bulundu! Final olmasa bile bu sahnelerden sonra RTÜK’ün yayından kaldırılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…