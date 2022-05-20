- 20 May 2022 - 15:21

Sadakatsiz Dizisinde Cinnet Geçirten Ateşli Sahneler! Evli, Çocuklu… “Yazıklar Olsun, Midemiz Bulandı!” Final Olmasa Bile…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’de milyonların cinnet geçirmesine neden olan ateşli sahneler tepkileri topladı. Evli ve çocuklu kadının yapmış olduklarına seyirciler tepkilerini dile getirerek; “Yazıklar olsun, midemiz bulandı” açıklamasında bulundu! Final olmasa bile bu sahnelerden sonra RTÜK’ün yayından kaldırılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Finaline sadece 1 bölüm kalan Sadakatsiz dizisinde yaşanan bir ateşli sahne seyircilerin çılgına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 May 2022 - 15:21 Ankara- Yaşam

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