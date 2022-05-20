20 May 2022 - 15:21 Güncelleme: 20 May 2022 - 15:26
Dilan Çıtak’ın Eşi Levent Dörter Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Dilan Çıtak İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… Meğer
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgililiğin ardından sade bir nişan töreni ile nişanlanan Levent Dörter yaş farkı ile duyanları şaşkınlığa uğrattı. Yaşanan bu yeni gelişme ile birlikte Dilan Çıtak'ın nişanlısına dair araştırmalar başladı. İşte detaylar...
Bu haberi alan şaşkınlığını gizleyemedi. Dün gece nişanlanan çiftin arasındaki 9 yaş fark tepki çekti. Şarkıcı Levent Dörter ile İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak arasındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
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20 May 2022 - 15:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.