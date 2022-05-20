- 20 May 2022 - 15:21 G: 20 May 2022 - 15:26

Dilan Çıtak’ın Eşi Levent Dörter Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Dilan Çıtak İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… Meğer

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile 4 yıllık sevgililiğin ardından sade bir nişan töreni ile nişanlanan Levent Dörter yaş farkı ile duyanları şaşkınlığa uğrattı. Yaşanan bu yeni gelişme ile birlikte Dilan Çıtak'ın nişanlısına dair araştırmalar başladı. İşte detaylar...

Bu haberi alan şaşkınlığını gizleyemedi. Dün gece nişanlanan çiftin arasındaki 9 yaş fark tepki çekti. Şarkıcı Levent Dörter ile İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak arasındaki yaş farkı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

 

 

 

 

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20 May 2022 - 15:21 - Magazin

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