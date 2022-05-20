Masterchef Yarışması Başlar Başlamaz Krizi Yaşadı! Acun Medya İşlemleri Başlattı; Somer Şef Detayı Çılgına Çevirdi! CZN Burak Mı, Nusret Mi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve yeni sezon için çalışmaları başlatan Masterchef yarışmasında büyük bomba patlak verdi. Kısa bir süre önce Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmadan çekildiği ve yerine Arda Türkmen’in geldiği konuşulmuştu ama Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonda bulunacağını dile getirmişti. Şok içerisinde bırakan bir paylaşım ise yeni sezonda kimlerin olacağını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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