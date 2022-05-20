- 20 May 2022 - 15:49 G: 20 May 2022 - 15:50

Masterchef Yarışması Başlar Başlamaz Krizi Yaşadı! Acun Medya İşlemleri Başlattı; Somer Şef Detayı Çılgına Çevirdi! CZN Burak Mı, Nusret Mi?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te yarışması başlar başlamaz krizi yaşamaya başladı. Acun Medya’nın işlemleri başlattığı ortaya çıkarken; Somer Şef detayı, milyonların çılgına dönmesine neden oldu. Yerine CZN Burak ve Somer Şefin geleceği konuşulurken; ağızları açık bırakan bir paylaşım dengeleri değiştirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve yeni sezon için çalışmaları başlatan Masterchef yarışmasında büyük bomba patlak verdi. Kısa bir süre önce Mehmet Yalçınkaya’nın yarışmadan çekildiği ve yerine Arda Türkmen’in geldiği konuşulmuştu ama Mehmet Yalçınkaya, yeni sezonda bulunacağını dile getirmişti. Şok içerisinde bırakan bir paylaşım ise yeni sezonda kimlerin olacağını gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 May 2022 - 15:49 Ankara- Yaşam

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