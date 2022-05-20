Camdaki Kız Nalan Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Feride Bir Yandan, Cana Bir Yandan, Sedat Bir Yandan… Bu Kadarını Kimse Çekmedi!

Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisinde izleyenlerin nefesini kesen sahneler yer aldı. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Camdaki Kız dizisi, 19 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 43. bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Sevilen dizide Feride gerçekleri öğrenen Nalan Koroğlu’nun etrafındakilere nasıl davranacağını bilmemesi üzerine ortalığı karıştırdı. Nalan’ın ne olursa olsun yanında olan Hayri’nin ilanı aşk etmesi Camdaki Kız izleyicilerine adeta şok yaşattı. Camdaki Kız dizisinin 43. bölümü yine çok konuşulacak sahnelerle gündeme geldi.