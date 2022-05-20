- 20 May 2022 - 15:59 G: 20 May 2022 - 16:05

Camdaki Kız Nalan Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Feride Bir Yandan, Cana Bir Yandan, Sedat Bir Yandan… Bu Kadarını Kimse Çekmedi!

Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisinde izleyenlerin nefesini kesen sahneler yer aldı. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Camdaki Kız dizisi, 19 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 43. bölümüyle yine büyük ilgi gördü. İşte son bölümden çok özel detaylar...

Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisinde izleyenlerin nefesini kesen sahneler yer aldı. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Camdaki Kız dizisi, 19 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 43. bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Sevilen dizide Feride gerçekleri öğrenen Nalan Koroğlu’nun etrafındakilere nasıl davranacağını bilmemesi üzerine ortalığı karıştırdı. Nalan’ın ne olursa olsun yanında olan Hayri’nin ilanı aşk etmesi Camdaki Kız izleyicilerine adeta şok yaşattı. Camdaki Kız dizisinin 43. bölümü yine çok konuşulacak sahnelerle gündeme geldi.

20 May 2022 - 15:59 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All-Star 109. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 20 Mayıs 2022 109. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 109. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Survivor 20 Mayıs 2022 109. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Aziz Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2022 Aziz Dizisi 26. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Aziz Dizisi 26. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2022 Aziz Dizisi 26. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 628. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2022 Arka Sokaklar Dizisi 628. Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 628. Bölüm Full İzle! 20 Mayıs 2022 Arka Sokaklar Dizisi 628. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisinde Cinnet Geçirten Ateşli Sahneler! Evli, Çocuklu… “Yazıklar Olsun, Midemiz Bulandı!” Final Olmasa Bile… mask
Sadakatsiz Dizisinde Cinnet Geçirten Ateşli Sahneler! Evli, Çocuklu… “Yazıklar Olsun, Midemiz Bulandı!” Final Olmasa Bile…
Kardeşlerim Dizisinin Asiye Ve Doruk’u Nikahlarını Kıydılar! Düğün Hazırlıkları Başladı; Gelinlikler, Damatlıklar Seçiliyor! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye Ve Doruk’u Nikahlarını Kıydılar! Düğün Hazırlıkları Başladı; Gelinlikler, Damatlıklar Seçiliyor! “Bu Kadarı da Pes!”
Kasaba Doktoru 7. Bölüm Full İzle! 7.Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 7. Bölüm Full İzle! 7.Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Demir Yaman Kararı Çıktı! Züleyha’nın Kocasını Evire Çevire… “Sonunda Geliyor!” ATV’den Şok Hamle… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Demir Yaman Kararı Çıktı! Züleyha’nın Kocasını Evire Çevire… “Sonunda Geliyor!” ATV’den Şok Hamle…
Yeni EDHO Dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’a Büyük Transfer! Merve Dizdar İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü! Oktay Kaynarca Bile Şaşkın… mask
Yeni EDHO Dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’a Büyük Transfer! Merve Dizdar İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü! Oktay Kaynarca Bile Şaşkın…
Yargı Dizisinde Yekta Krizi! Ilgaz Ağzını Burnunu Kırmıştı; Olanlar Yine Oldu! Senarist ve Yapımcı Ne Yapacağını Şaşırdı! Böylesi İlk Kez… mask
Yargı Dizisinde Yekta Krizi! Ilgaz Ağzını Burnunu Kırmıştı; Olanlar Yine Oldu! Senarist ve Yapımcı Ne Yapacağını Şaşırdı! Böylesi İlk Kez…
Gönül Dağı Meryem’i Açıldı Saçıldı! Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! “Rıfat Görmesin!” mask
Gönül Dağı Meryem’i Açıldı Saçıldı! Kasığına Kadar Açılan Minisiyle Öyle Pozlar Verdi Ki, Görenler Eriyip Bitiyor! “Rıfat Görmesin!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Masterchef Yarışması Başlar Başlamaz Krizi Yaşadı! Acun Medya İşlemleri Başlattı; Somer Şef Detayı Çılgına Çevirdi! CZN Burak Mı, Nusret Mi? mask
Masterchef Yarışması Başlar Başlamaz Krizi Yaşadı! Acun Medya İşlemleri Başlattı; Somer Şef Detayı Çılgına Çevirdi! CZN Burak Mı, Nusret Mi?
Dilan Çıtak’ın Eşi Levent Dörter Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Dilan Çıtak İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… Meğer mask
Dilan Çıtak’ın Eşi Levent Dörter Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Dilan Çıtak İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… Meğer
Sadakatsiz Dizisinde Cinnet Geçirten Ateşli Sahneler! Evli, Çocuklu… “Yazıklar Olsun, Midemiz Bulandı!” Final Olmasa Bile… mask
Sadakatsiz Dizisinde Cinnet Geçirten Ateşli Sahneler! Evli, Çocuklu… “Yazıklar Olsun, Midemiz Bulandı!” Final Olmasa Bile…
Kardeşlerim Dizisinin Asiye Ve Doruk’u Nikahlarını Kıydılar! Düğün Hazırlıkları Başladı; Gelinlikler, Damatlıklar Seçiliyor! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye Ve Doruk’u Nikahlarını Kıydılar! Düğün Hazırlıkları Başladı; Gelinlikler, Damatlıklar Seçiliyor! “Bu Kadarı da Pes!”
Survivor Hikmet’in Defterini Acun Ilıcalı Çöpe Attı! “Siyah Tişörtlerine Kurban Acun Abim!” Son Dakika Golü; Sadece 3 Kişi Üzülecek! mask
Survivor Hikmet’in Defterini Acun Ilıcalı Çöpe Attı! “Siyah Tişörtlerine Kurban Acun Abim!” Son Dakika Golü; Sadece 3 Kişi Üzülecek!
Şeyma Subaşı’dan Çamaşırsız, Bikinisiz Paylaşım! “Acun Sen Allah’ın Sevdiği Kulusun!” Ateşli Yorumlar Arka Arkaya! Alelade Sardığı Havlu… mask
Şeyma Subaşı’dan Çamaşırsız, Bikinisiz Paylaşım! “Acun Sen Allah’ın Sevdiği Kulusun!” Ateşli Yorumlar Arka Arkaya! Alelade Sardığı Havlu…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL