Camdaki Kız Nalan Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Feride Bir Yandan, Cana Bir Yandan, Sedat Bir Yandan… Bu Kadarını Kimse Çekmedi!
Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisinde izleyenlerin nefesini kesen sahneler yer aldı. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Camdaki Kız dizisi, 19 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 43. bölümüyle yine büyük ilgi gördü. İşte son bölümden çok özel detaylar...
Kanal D ekranlarından izleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisinde izleyenlerin nefesini kesen sahneler yer aldı. Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelen Camdaki Kız dizisi, 19 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelen 43. bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Sevilen dizide Feride gerçekleri öğrenen Nalan Koroğlu’nun etrafındakilere nasıl davranacağını bilmemesi üzerine ortalığı karıştırdı. Nalan’ın ne olursa olsun yanında olan Hayri’nin ilanı aşk etmesi Camdaki Kız izleyicilerine adeta şok yaşattı. Camdaki Kız dizisinin 43. bölümü yine çok konuşulacak sahnelerle gündeme geldi.
20 May 2022 - 15:59 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.