- 20 May 2022 - 16:12

50’lik Defne Samyeli Kırmızı Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Ateş Etti! Bacakları, İncecik Beli… “Başım Dönüyor, Kanım Kaynıyor!” Yangın Yeri…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Defne Samyeli, kırmızı sahne kıyafetiyle bir bakanı bir daha baktırdı. Kasığına kadar açılan derin yırtmaçlı elbisesiyle adeta ateş eden Defne Samyeli’nin bacakları ve incecik beli hayranları tarafından tam not aldı. Birçok kişi ise Defne Samyeli’nin bu paylaşımına; “Başım dönüyor, kanım kaynıyor” yorumunda bulundu! İşte Defne Samyeli’nin yangın yerine çeviren o kıyafeti…

Gerek duruşuyla, gerek fiziğiyle, gerekse yetenekleriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Defne Samyeli, Camdaki Kız dizisinden gelen Cana teklifini kabul etmediğini açıklayarak; dizilerde başrol olmayacağı sürece oynamayacağını açıklamıştı. Defne Samyeli’nin uzun bir süredir setlere çıkmadığı bilinirken; sahnelerin ise tozunu dumanına katıyor. Peki, Defne Samyeli nasıl bir paylaşımda bulundu?

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20 May 2022 - 16:12 Ankara- Yaşam

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