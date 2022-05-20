Seda Sayan ve Çağlar Ökten Arasında Aşılmayacak Kriz! Öyle Bir İsmin Kocasına Yorum Yaptı Ki, Çağlar Çılgına Dönecek! Neler Oluyor?
Sabahların sultanı Seda Sayan, son dönemde aşk hayatı ile magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Büyük bir gaf yapan Seda Sayan’ın son yorumları hayranlarını da epey şaşırttı. İşte taze evli çift ile ilgili son detaylar...
Sabahların sultanı Seda Sayan, son dönemde aşk hayatı ile magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Büyük bir gaf yapan Seda Sayan’ın son yorumları hayranlarını da epey şaşırttı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Pınar Altuğ’un genç eşi Yağmur Atacan’a sosyal medya hesabından öyle bir yorum yaptı ki görenler gözlerine inanmakta güçlük çekti.
20 May 2022 - 16:47 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.