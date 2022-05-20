- 20 May 2022 - 16:47 G: 20 May 2022 - 16:52

Seda Sayan ve Çağlar Ökten Arasında Aşılmayacak Kriz! Öyle Bir İsmin Kocasına Yorum Yaptı Ki, Çağlar Çılgına Dönecek! Neler Oluyor?

Sabahların sultanı Seda Sayan, son dönemde aşk hayatı ile magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Büyük bir gaf yapan Seda Sayan’ın son yorumları hayranlarını da epey şaşırttı. İşte taze evli çift ile ilgili son detaylar...

Sabahların sultanı Seda Sayan, son dönemde aşk hayatı ile magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Büyük bir gaf yapan Seda Sayan’ın son yorumları hayranlarını da epey şaşırttı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Pınar Altuğ’un genç eşi Yağmur Atacan’a sosyal medya hesabından öyle bir yorum yaptı ki görenler gözlerine inanmakta güçlük çekti.

20 May 2022 - 16:47 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Survivor’da Her Şey Alaşağı Oldu; Acun Kararını Verdi! “Yarışmacılar Ölsün İsteniyor!” Takımlar Değişiyor; Yeni Sistem Kapıda! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Her Şey Alaşağı Oldu; Acun Kararını Verdi! “Yarışmacılar Ölsün İsteniyor!” Takımlar Değişiyor; Yeni Sistem Kapıda! Neler Oluyor?
Dilan Çıtak’ın Eşi Levent Dörter Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Dilan Çıtak İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… Meğer mask
Dilan Çıtak’ın Eşi Levent Dörter Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Dilan Çıtak İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… Meğer
Annenin Sırrıdır Çoçuk Dizisinin Meryem'i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Partneri İrem Helvacıoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… Meğer mask
Annenin Sırrıdır Çoçuk Dizisinin Meryem'i Selin Yeninci Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Partneri İrem Helvacıoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… Meğer
Mahkum Dizisinin Barış'ı İsmail Hacıoğlu’nun Kız Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Bu Kadar Da Olmaz Dedirten Kardeş Benzerliği! Meğer Oda Ünlü Oyuncuymuş… mask
Mahkum Dizisinin Barış'ı İsmail Hacıoğlu’nun Kız Kardeşini Görenler Şaştı Kaldı! Bu Kadar Da Olmaz Dedirten Kardeş Benzerliği! Meğer Oda Ünlü Oyuncuymuş…
50’lik Defne Samyeli Kırmızı Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Ateş Etti! Bacakları, İncecik Beli… “Başım Dönüyor, Kanım Kaynıyor!” Yangın Yeri… mask
50’lik Defne Samyeli Kırmızı Kasığına Kadar Açılan Elbisesiyle Ateş Etti! Bacakları, İncecik Beli… “Başım Dönüyor, Kanım Kaynıyor!” Yangın Yeri…
Masterchef Yarışması Başlar Başlamaz Krizi Yaşadı! Acun Medya İşlemleri Başlattı; Somer Şef Detayı Çılgına Çevirdi! CZN Burak Mı, Nusret Mi? mask
Masterchef Yarışması Başlar Başlamaz Krizi Yaşadı! Acun Medya İşlemleri Başlattı; Somer Şef Detayı Çılgına Çevirdi! CZN Burak Mı, Nusret Mi?
Sadakatsiz Dizisinde Cinnet Geçirten Ateşli Sahneler! Evli, Çocuklu… “Yazıklar Olsun, Midemiz Bulandı!” Final Olmasa Bile… mask
Sadakatsiz Dizisinde Cinnet Geçirten Ateşli Sahneler! Evli, Çocuklu… “Yazıklar Olsun, Midemiz Bulandı!” Final Olmasa Bile…
Kardeşlerim Dizisinin Asiye Ve Doruk’u Nikahlarını Kıydılar! Düğün Hazırlıkları Başladı; Gelinlikler, Damatlıklar Seçiliyor! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Kardeşlerim Dizisinin Asiye Ve Doruk’u Nikahlarını Kıydılar! Düğün Hazırlıkları Başladı; Gelinlikler, Damatlıklar Seçiliyor! “Bu Kadarı da Pes!”
Survivor Hikmet’in Defterini Acun Ilıcalı Çöpe Attı! “Siyah Tişörtlerine Kurban Acun Abim!” Son Dakika Golü; Sadece 3 Kişi Üzülecek! mask
Survivor Hikmet’in Defterini Acun Ilıcalı Çöpe Attı! “Siyah Tişörtlerine Kurban Acun Abim!” Son Dakika Golü; Sadece 3 Kişi Üzülecek!
Şeyma Subaşı’dan Çamaşırsız, Bikinisiz Paylaşım! “Acun Sen Allah’ın Sevdiği Kulusun!” Ateşli Yorumlar Arka Arkaya! Alelade Sardığı Havlu… mask
Şeyma Subaşı’dan Çamaşırsız, Bikinisiz Paylaşım! “Acun Sen Allah’ın Sevdiği Kulusun!” Ateşli Yorumlar Arka Arkaya! Alelade Sardığı Havlu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Survivor’da Her Şey Alaşağı Oldu; Acun Kararını Verdi! “Yarışmacılar Ölsün İsteniyor!” Takımlar Değişiyor; Yeni Sistem Kapıda! Neler Oluyor? mask
Survivor’da Her Şey Alaşağı Oldu; Acun Kararını Verdi! “Yarışmacılar Ölsün İsteniyor!” Takımlar Değişiyor; Yeni Sistem Kapıda! Neler Oluyor?
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Akça Hatun Kafalara Sıktı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Alparslan Yerle Bir Olacak! Bomba Patladı! mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Akça Hatun Kafalara Sıktı! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Alparslan Yerle Bir Olacak! Bomba Patladı!
Camdaki Kız Nalan Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Feride Bir Yandan, Cana Bir Yandan, Sedat Bir Yandan… Bu Kadarını Kimse Çekmedi! mask
Camdaki Kız Nalan Milyonları Şok İçerisinde Bıraktı! Feride Bir Yandan, Cana Bir Yandan, Sedat Bir Yandan… Bu Kadarını Kimse Çekmedi!
Dilan Çıtak’ın Eşi Levent Dörter Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Dilan Çıtak İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… Meğer mask
Dilan Çıtak’ın Eşi Levent Dörter Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Dilan Çıtak İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… Meğer
Lise mezuniyet elbisesi nasıl olmalı? Mezuniyette ne renk giyilir? Lise mezuniyetinde ne giyilir kadın? mask
Lise mezuniyet elbisesi nasıl olmalı? Mezuniyette ne renk giyilir? Lise mezuniyetinde ne giyilir kadın?
Yeni EDHO Dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’a Büyük Transfer! Merve Dizdar İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü! Oktay Kaynarca Bile Şaşkın… mask
Yeni EDHO Dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’a Büyük Transfer! Merve Dizdar İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü! Oktay Kaynarca Bile Şaşkın…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL