Seda Sayan ve Çağlar Ökten Arasında Aşılmayacak Kriz! Öyle Bir İsmin Kocasına Yorum Yaptı Ki, Çağlar Çılgına Dönecek! Neler Oluyor?

Sabahların sultanı Seda Sayan, son dönemde aşk hayatı ile magazin manşetlerini süslemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Büyük bir gaf yapan Seda Sayan’ın son yorumları hayranlarını da epey şaşırttı. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Pınar Altuğ’un genç eşi Yağmur Atacan’a sosyal medya hesabından öyle bir yorum yaptı ki görenler gözlerine inanmakta güçlük çekti.