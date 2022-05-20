Acun Ilıcalı’nın Utançtan Mosmor Olacağı O Olay! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı; Çıplak Fotoğrafıyla Olay Yaratmıştı, Milyonların Önünde…

Sosyal medyada çok konuşulan Konuşanlar programına bu hafta güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu konuk olarak katıldı. Acun Ilıcalı’nın dijital içerik platformu Exxen ekranlarından izleyicilerle buluşan Konuşanlar programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Konuşanlar programında keyifli anlar yaşayan Aslı Bekiroğlu, bir dönem internete sızdırılan çıplak fotoğrafları hakkında şok açıklamalar yaptı. Aslı Bekiroğlu’nun yaptığı açıklama dikkatlerden kaçmazken Konuşanlar programındaki muhabbet seyircileri gülme krizine soktu.