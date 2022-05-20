Acun Ilıcalı’nın Utançtan Mosmor Olacağı O Olay! Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı; Çıplak Fotoğrafıyla Olay Yaratmıştı, Milyonların Önünde…
Sosyal medyada çok konuşulan Konuşanlar programına bu hafta güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu konuk olarak katıldı. Acun Ilıcalı’nın dijital içerik platformu Exxen ekranlarından izleyicilerle buluşan Konuşanlar programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Konuşanlar programında keyifli anlar yaşayan Aslı Bekiroğlu ile ilgili son detaylar haberimizde...
Sosyal medyada çok konuşulan Konuşanlar programına bu hafta güzel oyuncu Aslı Bekiroğlu konuk olarak katıldı. Acun Ilıcalı’nın dijital içerik platformu Exxen ekranlarından izleyicilerle buluşan Konuşanlar programı izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Konuşanlar programında keyifli anlar yaşayan Aslı Bekiroğlu, bir dönem internete sızdırılan çıplak fotoğrafları hakkında şok açıklamalar yaptı. Aslı Bekiroğlu’nun yaptığı açıklama dikkatlerden kaçmazken Konuşanlar programındaki muhabbet seyircileri gülme krizine soktu.
20 May 2022 - 17:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.