Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan Boşanmaktan Vazgeçti! Nalan, Sedat’ın Donuna Kadar Alacak; Rezil Rüsva Edecek! Küfür Şokundan Sonra…

Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız dizisinde Sedat ve Nalan’ın boşanacağı konuşuluyordu ama gelen son dakika kararı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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