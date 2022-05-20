Camdaki Kız Dizisinde Sedat ve Nalan Boşanmaktan Vazgeçti! Nalan, Sedat’ın Donuna Kadar Alacak; Rezil Rüsva Edecek! Küfür Şokundan Sonra…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat ve Nalan için skandal karar çıktı. İkilinin boşanmaktan vazgeçtiği gündeme gelirken; Nalan’ın Sedat’ın donuna kadar alacak olması milyonları şok içerinde bıraktı. Sedat’ı rezil rüsva edeceği konuşulan Camdaki Kız dizisindeki Nalan, seyircilerin alkışları topladı! İşte Nalan’dan gelen küfür şokundan sonra skandal karar!
Başrollerinde Burcu Biricik, Nur Sürer, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Camdaki Kız dizisinde Sedat ve Nalan’ın boşanacağı konuşuluyordu ama gelen son dakika kararı ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.