- 20 May 2022 - 17:54 G: 20 May 2022 - 18:07

Survivor’da Ogeday Nisa Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Ogeday Aşkını İlan Edince; Nişan Törenleri Dominik’te Yapıldı! O Anlar Ekranlara Bile Gelmedi…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa ve Ogeday aşkında büyük gelişme yaşandı! Ogeday’ın aşkını ilan etmesinden hemen sonra nişan törenlerinin Dominik adasında yapıldığına dair iddialar gündeme geldi. O anların kameralara gelmemesi ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sevgili olduğunu ortaya çıkmıştı. Survivor yarışmasının bomba aşkları olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı olaylı bir biçimde ayrılma kararı almışlardı. Nisa Bölükbaşı ise aradığı aşkı sonunda Ogeday Girişken’de bulmuştu. Ogeday Girişken’le büyük şoku yaşatan Nisa Bölükbaşı, son dakika haberiyle ortalığı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 May 2022 - 17:54 Ankara- Yaşam

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