Survivor’da Ogeday Nisa Aşkında Son Dakika Gelişmesi! Ogeday Aşkını İlan Edince; Nişan Törenleri Dominik’te Yapıldı! O Anlar Ekranlara Bile Gelmedi…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa ve Ogeday aşkında büyük gelişme yaşandı! Ogeday’ın aşkını ilan etmesinden hemen sonra nişan törenlerinin Dominik adasında yapıldığına dair iddialar gündeme geldi. O anların kameralara gelmemesi ise dengeleri değiştirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 döneminde Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, sevgili olduğunu ortaya çıkmıştı. Survivor yarışmasının bomba aşkları olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı olaylı bir biçimde ayrılma kararı almışlardı. Nisa Bölükbaşı ise aradığı aşkı sonunda Ogeday Girişken’de bulmuştu. Ogeday Girişken’le büyük şoku yaşatan Nisa Bölükbaşı, son dakika haberiyle ortalığı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.