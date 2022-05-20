- 20 May 2022 - 18:10 G: 20 May 2022 - 18:16

Fenomen Gelin Naz Milla Durmak Nedir Bilmiyor! Bembeyaz Göbeğine Kadar Açılan Kıyafetiyle… “Allah Islah Etsin!”

Bir dönem evlilik programlarının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan ve fenomen gelin olarak tanınan Naz Mila yine bombayı patlattı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Naz Mila’nın son pozları gündemden düşmüyor. İnternet fenomeni olan Naz Mila ile ilgili son detaylar haberimizde...

Bir dönem evlilik programlarının en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan ve fenomen gelin olarak tanınan Naz Mila yine bombayı patlattı. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla büyük ilgi gören Naz Mila’nın son pozları gündemden düşmüyor. İnternet fenomeni olan Naz Mila’nın dekolteli pozları çok konuşulurken, Instagram hesabından paylaştığı beyaz dekolteli elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde sevişme itirafı ile gündeme gelen Naz Mila yine sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olmayı başardı.

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20 May 2022 - 18:10 - Magazin

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