Survivor Yarışmasında Gözyaşlarına Boğan Olay! Yarışmacılar Yıkıldı; Sözleriyle Kulaklar Çınladı! Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Dedi Ki…

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor’da herkesi gözyaşları arasında bırakan bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı, son konseyde adaya veda eden yarışmacının ismini söyledikten sonra herkes yıkıldı. Gözyaşlarını tutamayan yarışmacılar aynı zamanda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Survivor All Star 2022 yarışmasında o ismin eleneceğini kimse beklemezken Acun Ilıcalı’nın yorumları ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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