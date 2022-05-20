Survivor Yarışmasında Gözyaşlarına Boğan Olay! Yarışmacılar Yıkıldı; Sözleriyle Kulaklar Çınladı! Acun Ilıcalı Öyle Bir Şey Dedi Ki…
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor’da herkesi gözyaşları arasında bırakan bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı, son konseyde adaya veda eden yarışmacının ismini söyledikten sonra herkes yıkıldı. Gözyaşlarını tutamayan yarışmacılar aynı zamanda büyük bir şaşkınlık yaşadı. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor’da herkesi gözyaşları arasında bırakan bir olay yaşandı. Acun Ilıcalı, son konseyde adaya veda eden yarışmacının ismini söyledikten sonra herkes yıkıldı. Gözyaşlarını tutamayan yarışmacılar aynı zamanda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Survivor All Star 2022 yarışmasında o ismin eleneceğini kimse beklemezken Acun Ilıcalı’nın yorumları ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.
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20 May 2022 - 18:16 - Survivor 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.