- 20 May 2022 - 18:45

Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Mini Braletiyle Nefesleri Kesti! Kıvrımlı ve Kusursuz Fiziği Göz Doldurdu, Baş Döndürdü! “Vay Fıstık!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, sosyal medyayı salladı! Mini braletiyle nefesleri kesen Biran Damla Yılmaz, kıvrımlı ve kusursuz fiziğiyle göz doldurdu, baş döndürdü. İşte milyonlarca hayranından “Vay fıstık” yorumlarını alan Biran Damla Yılmaz’ın braletli pozu…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Diziye bu sezon katılan ve Yıldız karakteriyle atışmalarıyla çok beğenilen Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 May 2022 - 18:45 Ankara- Yaşam

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