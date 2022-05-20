Yasak Elma Dizisinin Kumru’su Mini Braletiyle Nefesleri Kesti! Kıvrımlı ve Kusursuz Fiziği Göz Doldurdu, Baş Döndürdü! “Vay Fıstık!”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, sosyal medyayı salladı! Mini braletiyle nefesleri kesen Biran Damla Yılmaz, kıvrımlı ve kusursuz fiziğiyle göz doldurdu, baş döndürdü. İşte milyonlarca hayranından “Vay fıstık” yorumlarını alan Biran Damla Yılmaz’ın braletli pozu…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Diziye bu sezon katılan ve Yıldız karakteriyle atışmalarıyla çok beğenilen Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.