Ayçiçek Yağı, Çay Ve Toz Şeker Almak İsteyenler Dikkat! A101 Olağanüstü İndirim Yaptı! Rekor Satış Geliyor…
Gıda ve perakende sektöründe en çok tercih edilen marketlerin başında gelen A101 yine kaçırılmayacak indirimlerle dikkatleri üzerine çekti. A101 marketlerde 5 litre ayçiçek yağları ve toz şekerde büyük indirim dönemi başladı. Bunun yanı sıra Ofçay fiyatında da ciddi bir indirim yapan A101 marketlerle ilgili son detaylar haberimizde...
Gıda ve perakende sektöründe en çok tercih edilen marketlerin başında gelen A101 yine kaçırılmayacak indirimlerle dikkatleri üzerine çekti. A101 marketlerde 5 litre ayçiçek yağları ve toz şekerde büyük indirim dönemi başladı. Bunun yanı sıra Ofçay fiyatında da ciddi bir indirim yapan A101 marketler zinciri vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin dört bir yanında binlerce şubesi bulunan A101’de ayçiçek yağı, çay ve toz şeker almak isteyenler sıraya giriyor.
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20 May 2022 - 18:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.