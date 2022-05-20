Ayçiçek Yağı, Çay Ve Toz Şeker Almak İsteyenler Dikkat! A101 Olağanüstü İndirim Yaptı! Rekor Satış Geliyor…

Gıda ve perakende sektöründe en çok tercih edilen marketlerin başında gelen A101 yine kaçırılmayacak indirimlerle dikkatleri üzerine çekti. A101 marketlerde 5 litre ayçiçek yağları ve toz şekerde büyük indirim dönemi başladı. Bunun yanı sıra Ofçay fiyatında da ciddi bir indirim yapan A101 marketler zinciri vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Türkiye’nin dört bir yanında binlerce şubesi bulunan A101’de ayçiçek yağı, çay ve toz şeker almak isteyenler sıraya giriyor.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...