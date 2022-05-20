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20 May 2022 - 19:05

Survivor All Star Yarışmasında Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Eleme Potasına Giden İsmi Görünce Şaştı Kaldı! Tüm Yarışmacılar…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da büyük bomba patladı. Adeta 100 yılın ifşası yayılırken; kazanan takımda gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın bile eleme potasına giden ismi duyunca şaşıp kaldığına dair iddialar gündeme gelirken; tüm yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Peki, hangi takım bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün kazananı oldu?