- 20 May 2022 - 19:05 G: 20 May 2022 - 19:09

Survivor All Star Yarışmasında Kazanan Takım İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Eleme Potasına Giden İsmi Görünce Şaştı Kaldı! Tüm Yarışmacılar…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da büyük bomba patladı. Adeta 100 yılın ifşası yayılırken; kazanan takımda gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın bile eleme potasına giden ismi duyunca şaşıp kaldığına dair iddialar gündeme gelirken; tüm yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu. Peki, hangi takım bu akşam ekranlara gelecek olan bölümün kazananı oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mini bir ödül, Anlat Bakalım ve Bil Bakalım gibi oyunların oynandığı Survivor All Star’da heyecan ve tansiyon yükselmişti. Seda Ocak’ın elenmesinin bile ifşalandığı Survivor’da bu akşam ekranlara gelecek olan oyununun kazananı da ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 May 2022 - 19:05 Ankara- Yaşam

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