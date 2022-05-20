Alişan’ın Eşi Buse Varol Mahkemenin Kapısını Araladı! Boşanacakları Konuşuluyordu, Kararlarını Verdiler! Sosyal Medya Sallanıyor… “Yok Artık!”

Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Buse Varol ise bu süreçte alyansız bir şekilde görüntülenince gemileri yaktığına dair yorumlar almıştı. Geçtiğimiz günlerde Buse Varol’un dizi çekimleri için Balıkesir’e gitmesi bile ayrılık iddialarının güçlenmesine neden olmuştu. Şimdi ise Alişan ve Buse Varol soluklarını mahkemede aldılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

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