- 20 May 2022 - 19:55 G: 20 May 2022 - 20:06

Alişan’ın Eşi Buse Varol Mahkemenin Kapısını Araladı! Boşanacakları Konuşuluyordu, Kararlarını Verdiler! Sosyal Medya Sallanıyor… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, soluğu mahkemede aldı. Geçtiğimiz günlerde haklarında boşanma iddiaları çıkan Alişan ve Buse Varol, kararlarını verdiler. Sosyal medyayı sallayan bu durum sonrasında gözler aşklarıyla bilinen Buse Varol ve Alişan’a çevrildi. İşte mahkemeden çıkan karar…

Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Buse Varol ise bu süreçte alyansız bir şekilde görüntülenince gemileri yaktığına dair yorumlar almıştı. Geçtiğimiz günlerde Buse Varol’un dizi çekimleri için Balıkesir’e gitmesi bile ayrılık iddialarının güçlenmesine neden olmuştu. Şimdi ise Alişan ve Buse Varol soluklarını mahkemede aldılar! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 May 2022 - 19:55 Ankara- Yaşam

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