Alişan’ın Eşi Buse Varol Mahkemenin Kapısını Araladı! Boşanacakları Konuşuluyordu, Kararlarını Verdiler! Sosyal Medya Sallanıyor… “Yok Artık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, soluğu mahkemede aldı. Geçtiğimiz günlerde haklarında boşanma iddiaları çıkan Alişan ve Buse Varol, kararlarını verdiler. Sosyal medyayı sallayan bu durum sonrasında gözler aşklarıyla bilinen Buse Varol ve Alişan’a çevrildi. İşte mahkemeden çıkan karar…
Geçtiğimiz günlerde Alişan ve Buse Varol, kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamıştı. Buse Varol ise bu süreçte alyansız bir şekilde görüntülenince gemileri yaktığına dair yorumlar almıştı. Geçtiğimiz günlerde Buse Varol’un dizi çekimleri için Balıkesir’e gitmesi bile ayrılık iddialarının güçlenmesine neden olmuştu. Şimdi ise Alişan ve Buse Varol soluklarını mahkemede aldılar! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.