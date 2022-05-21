Anasayfa/

Foto Galeri/

21 May 2022 - 09:26

Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Acun Ilıcalı’ya Şok Kumpas! Kovulduğu Ortaya Çıkmış; Acun Sözleşmeleri Yırtmıştı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında yer alan Semih Öztürk’ten gelen paylaşım, “Kumpas” olarak değerlendirildi. Kovulduğu iddiaları ortaya çıkan Semih Öztürk’ün Acun Ilıcalı tarafından sözleşmeleri yırtılmıştı. Programdan ayrıldıktan sonra herhangi bir açıklama yapmayan Semih Öztürk, öyle bir paylaşımda bulundu ki…