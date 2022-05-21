Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Acun Ilıcalı’ya Şok Kumpas! Kovulduğu Ortaya Çıkmış; Acun Sözleşmeleri Yırtmıştı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında yer alan Semih Öztürk’ten gelen paylaşım, “Kumpas” olarak değerlendirildi. Kovulduğu iddiaları ortaya çıkan Semih Öztürk’ün Acun Ilıcalı tarafından sözleşmeleri yırtılmıştı. Programdan ayrıldıktan sonra herhangi bir açıklama yapmayan Semih Öztürk, öyle bir paylaşımda bulundu ki…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasını yorumlayan ve Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen Ekstra masasında bir dönemler fırtınalar estiren Semih Öztürk, bir anda masadan ayrılarak ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Günlerce sessiz kalan, hiçbir açıklama yapmayan Semih Öztürk, sosyal medyayı inletecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.