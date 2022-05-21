- 21 May 2022 - 09:26 G: 21 May 2022 - 09:27

Survivor Ekstra Semih Öztürk’ten Acun Ilıcalı’ya Şok Kumpas! Kovulduğu Ortaya Çıkmış; Acun Sözleşmeleri Yırtmıştı! Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’u yorumlayan Ekstra programında yer alan Semih Öztürk’ten gelen paylaşım, “Kumpas” olarak değerlendirildi. Kovulduğu iddiaları ortaya çıkan Semih Öztürk’ün Acun Ilıcalı tarafından sözleşmeleri yırtılmıştı. Programdan ayrıldıktan sonra herhangi bir açıklama yapmayan Semih Öztürk, öyle bir paylaşımda bulundu ki…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor All Star yarışmasını yorumlayan ve Survivor’dan hemen sonra ekranlara gelen Ekstra masasında bir dönemler fırtınalar estiren Semih Öztürk, bir anda masadan ayrılarak ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Günlerce sessiz kalan, hiçbir açıklama yapmayan Semih Öztürk, sosyal medyayı inletecek bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 May 2022 - 09:26 Ankara- Yaşam

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