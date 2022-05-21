ASKİ Ankara Su Kesintileri: 21 Mayıs 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 21 Mayıs 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Ankara 21 Mayıs 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Başkent Ankara’nın su altyapılarının bakım ve onarımını sağlayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), yaptığı bu altyapı çalışmaları ile şehrin çeşitli bölgelerinde su kesintilerinin yaşanmasına neden olabiliyor. Ancak yapılan çalışmalara dair ASKİ’nin resmi internet sayfasında bilgiler yer alıyor ve kesintilere dair verilen bu bilgiler ile Ankaralı vatandaşların kesintilerde yaşayacağı mağduriyetin minimum seviyeye indirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda ASKİ’nin verdiği bilgilere göre 21 Mayıs 2022 Cumartesi günü Ankara’da hangi bölgelerde su kesintisi olacak? İşte detaylar…
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21 May 2022 - 09:34 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.